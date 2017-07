Trump carga contra los medios por su Â«falsaÂ» cobertura de la trama rusa

Donald Trump ha vuelto a cargar por enésima vez contra los medios de comunicación. En este caso, el presidente de los Estados Unidos ha tildado a los periodistas de «falsos» por «despreciar» a su hijo mayor, Donald Trump Jr., en la cobertura de la supuesta trama rusa.

«¿Hillary Clinton puede obtener ilegalmente las preguntas del debate y borrar 33.000 correos electrónicos, pero mi hijo Don está siendo despreciado por los falsos medios de comunicación?», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media?