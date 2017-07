Trump carga contra China y asegura que «no permitirá» que no actúe contra Corea del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que no permitirá que China siga sin hacer nada para solucionar la situación con Corea del Norte, que lanzó el viernes un misil balístico intercontinental.

«Estoy muy decepcionado con China. Nuestros ingenuos líderes pasados les han permitido hacer centenares de miles de millones de dólares al año en comercio y sin embargo no hacen nada por nosotros con Corea del Norte», escribió el sábado en la red social Twitter.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

«No permitiremos más que esto continúe. ¡China podría fácilmente resolver este problema!», agregó.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!