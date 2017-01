Trump se fía más de Assange que de la CIA y el FBI

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar este miércoles los informes de las agencias de Inteligencia que reflejan la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre.

Trump ha comentado en una serie de «tuits» la entrevista que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha concedido a la cadena estadounidense Fox, en la que afirma que Rusia no fue quien le filtró los documentos «hackeados» a la Comité Nacional Demócrata (DNC). «Julian Assange dijo que hasta un chico de 14 años podría haber hackeado a John Podesta [jefe de campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton]», ha espetado.

Trump ha reprochado a los demócratas que no tuvieran un sistema de defensa contra ataques informáticos, como tienen los republicanos. «¿Por qué el DNC fue tan descuidado?», ha planteado.

