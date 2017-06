Trump asegura que Ã©l no grabÃ³ ni tiene cintas de sus conversaciones con Comey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este que él no posee cintas ni grabó sus conversaciones con el exdirector del FBI James Comey, al tiempo que matizó que no tiene «ni idea» de si existen grabaciones de esos encuentros.

«No tengo ni idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice, y no tengo ningún tipo de grabaciones», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Fue el propio Trump quien insinuó hace semanas la posibilidad de la existencia de grabaciones de sus conversaciones con Comey, quien dirigía el FBI hasta que el mandatario decidió despedirlo de manera fulminante a comienzos de mayo.

El 12 de mayo, tres días después del despido de Comey, Trump lanzó desde su Twitter una velada amenaza: «Más le vale que no haya 'cintas' de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa».

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings.