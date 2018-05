Trump anuncia por Twitter la liberación del preso estadounidense de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la liberación de Joshua Holt, un ciudadano estadounidense que ha estado encarcelado en Venezuela desde 2016.

«Buenas noticias acerca de la liberación del rehén americano de Venezuela. Debería aterrizar en D.C. esta tarde y estar en la Casa Blanca, con su familia, alrededor de las 7:00 de la tarde (23.00 hora GMT). ¡La gran gente de Utah estará muy feliz!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy!