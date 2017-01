Trump amenaza con castigar a Toyota por su proyecto de construir una nueva planta en México

Donald Trump ha amenazado este jueves a Toyota con sanciones aduaneras si la constructora de automóviles japonesa continúa con su proyecto de construir una fábrica en México para confeccionar coches destinados al mercado estadounidense.

«¡De ninguna manera! Constuid las fábricas en Estados Unidos o tendréis que pagar muchos impuestos en la frontera», ha tuiteado el presidente electo después de haber amenazado de la misma manera a la compañía estadounidense General Motors.

Toyota anunció en abril de 2015 su intención de invertir 1.000 millones de dólares en México para construir una nueva planta que montaría la berlina Corolla.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.