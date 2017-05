Trump acusa a los medios de Â«fabricarÂ» noticias y de inventarse fuentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy a los medios de comunicación de «fabricar» muchas de las noticias que publican sobre la Casa Blanca e «inventar» las fuentes anónimas en las que se basan.

En una retahíla de tuits, Trump pareció reaccionar a las recientes noticias con fuentes anónimas que han relacionado a su yerno, Jared Kushner, con la investigación sobre la injerencia de Rusia en las últimas elecciones estadounidenses, y han asegurado que el mandatario se plantea grandes cambios en la Casa Blanca.

Whenever you see the words 'sources say' in the fake news media, and they don't mention names....