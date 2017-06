Trump abronca al alcalde de Londres por su reacciÃ³n tibia

«Al menos siete muertos y 48 heridos en un ataque terrorista, y el alcalde de Londres dice que ¡no hay motivo para alarmarse!». La frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzada desde su herramienta favorita, Twitter, cayó como arma arrojadiza en pleno momento de desconcierto en la capital británica. Londres combatía como podía un nuevo atentado, con el que tres yihadistas acababan de sembrar el pánico en uno de sus rincones más emblemáticos, mientras el mundo se estremecía entre mensajes de repudio y solidaridad. La irrupción en tromba de Trump en la red social con una acusación directa a Sadiq Khan, de origen musulmán, alimentada de forma viral por sus más de 31 millones de seguidores, desató un enfrentamiento político entre ambos, aunque poco a poco se fue abriendo paso la certeza de que a Trump le había traicionado su costumbre de tirar de oído y de actuar con menos rigor del recomendable.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"