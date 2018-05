La voz de tres ausentes a la fuerza en las elecciones de Maduro

Antonio Ledezma: «Con este fraude el pueblo se declara en rebelión»

El alcalde metropolitano de Caracas en el exilio cree que Maduro da hoy «un salto al precipicio definitivamente» y «queda absolutamente aislado». «Vendrán más sanciones financieras a los jerarcas de la dictadura vinculados con terrorismo, narcotráfico y corrupción», mientras «el pueblo se declara en rebelión». Hoy no habrá abstención, aclara, «porque cuando no hay elecciones ciertas no se puede hablar de abstención, sino de rebelión». «Este fraude, esta farsa, nos une no solo de manera pasiva, sino que el pueblo vuelve a activarse, lo vamos a demostrar», adelanta en alusión a las protestas convocadas hoy en más de cien ciudades del mundo.

Ledezma ve «penoso, deplorable y lamentable» que Henri Falcón y los otros candidatos que participan en los comicios sirvan de «trompos» a «un régimen que busca desesperadamente migajas de legitimación». Para él, la estrategia de la oposición es clara: «Salir de la tiranía para luego hablar de elecciones libres; luchar para que se reconozca y valide la decisión del Supremo en el exilio, que sigue un juicio a Maduro, por lo que debe ser separado de la presidencia, e intensificar la lucha, con apoyo de la comunidad internacional, acelerando las incidencias en la Corte Penal Internacional para liberar a Venezuela de la narcodictadura».