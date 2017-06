Sueldos congelados desde 2009, inflación de la moneda y carestía de vida. Es la situación a la que aseguran enfrentarse los trabajadores locales de la Embajada española en Argentina; la razón por la que desde el pasado 29 de mayo mantienen una huelga indefinida y por la que piden un aumento inmediato de su sueldo. Respaldados por los sindicatos UGT, CSIF y CCOO; demandan un incremento salarial del 25% este año y del 10% en los dos siguientes: entre 2018 y 2019.

Además, el llamamiento ha tenido una fuerte acogida: el 95 % del personal laboral convocado ha secundado el paro, según los datos ofrecidos por UGT. A Javier Sastre, portavoz en exteriores de CSIF, no le ha sorprendido. Explica a ABC que, en realidad, ir a huelga «fue una decisión de ellos [los trabajadores], no sindical. Estuvo muy consensuada». «Nosotros nos quedamos en un segundo plano; somos muy precavidos», añade, a sabiendas del «esfuerzo que están haciendo, no solo los trabajadores, sino también sus familias, que se ven arrastradas con ellos. Se están jugando sus ahorros».

Fuentes diplomáticas aseguran que ya se ha convocado «una comisión técnica de personal laboral en el exterior, que hará de mediadora entre la Administración del Estado y los sindicatos». La intención es solucionar un problema que avanza, que se expande y se propaga. Sebastián Trenado, portavoz en exteriores de FeSP-UGT, afirma que más embajadas españolas instaladas en otros países se sumarán a la huelga. En Canadá, se ha convocado un paro para los días 14 y 15 de junio. Se estudia que, más tarde, a lo largo de este verano, le sigan Suecia, Australia, Finlandia, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial.

Se trata de trabajadores que viven en lugares muy diferentes, cada uno en un punto de planeta, y que, sin embargo, tienen una queja común: su salario es el mismo desde hace ocho años, mientras que, en los países en que residen, la vida es cada vez más cara. «Hay que tener en cuenta que es en estos sitios donde estas personas pagan el alquiler, compran el pan y van al colegio sus hijos… y no son ni Madrid, ni Barcelona, ni Cáceres», sentencia Trenado. «Hay países como Australia, Singapur o Israel en que los precios se han disparado. En Emiratos Árabes, el alquiler es muy alto y hay familias que regresan a España. En Finlandia, pagas 30 euros cada vez que vas al médico y, si faltas, eres penalizado y tienes que pagar más. La gente está muy tocada», agrega Sastre. Aunque reconoce que «punta de lanza» sigue siendo Argentina.

Los sindicatos argumentan que la inflación acumulada ha hecho perder a los trabajadores el 34 % de su poder adquisitivo en los últimos ocho años. Sin embargo, tanto fuentes Ministerio de Exteriores como sindicales, coinciden al afirmar que la decisión final corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Además, fuentes diplomáticas informan de que el paro afecta a la embajada de Buenos Aires, así como a todos los consulados que España tiene en Argentina: Córdoba, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca. No obstante, también garantizan que se seguirá cumpliendo con los servicios mínimos: atención, asistencia, protección de españoles; funcionamiento del registro civil; expedición de pasapaortes que deben concederse o renovarse de con urgencia.