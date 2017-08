Torturas, violaciones y extorsiÃ³n, la realidad de los campos de detenciÃ³n de migrantes en Libia

Los africanos que rescata del mar el Golfo Azurro, barco de salvamento fletado por la ONG española Proactiva Open Arms, tienen la piel llena de escaras y quemaduras químicas, fruto de las más de cinco horas hacinados en una chalupa inundada de agua y gasolina. Y sin embargo, para muchos es casi lo de menos: vienen de un infierno donde son vendidos e intercambiados entre mafias o milicias en una suerte de mercado de esclavos moderno, y donde las torturas y violaciones son el pan de cada día, según denuncia en último informe publicado hoy la organización internacional Oxfam en colaboración con MEDU y Borderline Sicilia.

Sin un Gobierno efectivo e inmersa en la lucha de milicias y gobiernos rivales por el poder, Libia «es un caldo de cultivo para las bandas que secuestran, esclavizan y extorsionan a los migrantes» en su ruta a Europa, señala el informe de Oxfam Intermón, que recopila los testimonios de 158 solicitantes de asilo en Italia. «Vi a otros prisioneros ser obligados, mediante tortura como verter plástico derretido sobre sus cuerpos, a llamar a sus familias para pedirles el dinero para pagar un rescate», cuenta Mustafa, un joven de 20 originario de Senegal y retenido en uno de las decenas de centros de detención de inmigrantes, tanto oficiales como irregulares, que florecen en el país y donde se les retiene en condiciones «inhumanas».

El ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, trajo de nuevo ayer la posibilidad de abrir campos de refugiados en «condiciones aceptables» en Libia, última de las medidas del Gobierno italiano para intentar recortar el número de irregulares que llegan a sus costas, más de 95.200 en 2017. Pese a que Alfano ha presentado esta propuesta al nuevo enviado especial de las Naciones Unidas para Libia, Ghassan Salamé, otras agencias de la ONU advierten de los peligros: «La situación actual en Libia no permite que se den las condiciones de derechos humanos necesarias para solicitantes de asilo. Fuerzas del orden y milicias detienen a cualquiera sospechoso de ser inmigrante y los retienen en centros de detención en condiciones terribles y sin garantías», advierte a este diario el representante de la Agencia para los Refugiados (ACNUR) para Libia, William Spindler.

«Fui detenido por una banda armada mientras caminaba en Trípoli. Me encapucharon y me llevaron a una prisión subterránea. Regularmente violaban a hombres. He visto todo tipo de violencia sexual», relata Hamza, de Marruecos. «Cuando fui capturado, me golpearon con un rifle en la cabeza. Cuando me desperté me encontré en una celda llena de cadáveres», cuenta Lamine, de 18 años. Según Oxfam, el 84% de los refugiados y migrantes reportan haber sufrido violencia extrema o torturas. Prácticamente todas las mujeres que cruzan Libia han sido violadas al menos una vez.

«Dado que los derechos humanos son rutinariamente ignorados en Libia, incumbe a los gobiernos italiano y de la UE asegurar que más personas no se pongan en peligro al ser enviadas o encarceladas en el país», concluye la ONG.