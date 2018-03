Tony Blair pide otro referéndum sobre el Brexit antes de 2020 Afirma que la consulta debe ser previa al comienzo del periodo transitorio

ABC

LONDRES Actualizado: 27/03/2018 01:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un ex primer ministro británico, el laborista Tony Blair, instó ayer al partido «tory» y al Gobierno a que planteen un segundo referéndum sobre el Brexit antes de que comience el periodo transitorio, en marzo de 2019, ya que para entonces ya estará clara la situación en que quedará el Reino Unido tras su salida de la UE y no habrá más margen de negociación. En una conferencia sobre el Brexit pronunciada en la London School of Economics, Blair no sólo defendió la «racionalidad» de celebrar otra consulta a la vista de lo mucho que se juega el pueblo británico, sino también la urgencia de que esta se plantee antes de que comience el periodo transitorio, ya que pasado marzo de 2019 «estamos irreversiblemente fuera de la Unión Europea».

Blair comenzó por asegurar que «dejar que el pueblo tome una decisión final (sobre el Brexit) es de sentido común si se considera la cuestión de forma racional y libre de presiones». En su opinión, la vida de los británicos cambiará sustancialmente tras la salida de la Unión, por lo que debe mostrárseles con claridad los términos finales del acuerdo negociado con la UE. Aseguró que el Gobierno prefiere dejarlo todo «como un enredo». Pero insistió en que para marzo de 2019 ya estará resuelto lo que él denominó «el dilema»: la cuestión de si el Reino Unido seguirá las reglas europeas en cada una de las políticas sometidas a negociación.

«La estrategia del Gobierno se ha basado hasta ahora en la esperanza de que se pueda evitar el “dilema”... de que la UE permitirá que el Reino Unido pueda estar en línea con Europa y a la vez tener la libertad de imponer sus propias reglas». Pero eso no será posible, por lo que el Gobierno debe explicar con claridad en qué situación quedará el Reino Unido y dejar que el pueblo tenga la última palabra.

Contra Corbyn

Con su propuesta Blair no sólo desafía al Ejecutivo de Theresa May. También planta cara al líder laborista, Jeremy Corbyn, quien destituyó recientemente a su hasta ahora portavoz para Irlanda del Norte, Owen Smith, después de que este haya defendido celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit. Smith sostuvo en un artículo publicado por el diario «The Guardian» que la permanencia en el Mercado Único y la Unión Aduanera comunitaria es el único modo de evitar «la más dura de las fronteras» entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte. Motivo más que suficiente para Corbyn para ser expulsado.

Blair no escondió nunca su animadversión hacia Corbyn. Llegó a señalar que una de las consecuencias negativas del Brexit sería que allanaría el camino para que el actual líder laborista llegue al poder. En el discurso de ayer lo repite: «El Brexit no es la vía para evitar un Gobierno de Corbyn, es la puerta de entrada para el mismo». Razón por la que insta a los tories a «actuar con responsabilidad».