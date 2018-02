La CDU ya tiene listo su «gobierno» Los órganos directivos de la Unión Cristianodemócrata sen reúne este domingo en Berlín

Los órganos directivos de la Unión Cristianodemócrata (CDU) se reúnen este domingo en Berlín para acordar la designación de los próximos ministros en el último gabinete de Merkel y preparar el congreso del lunes, en el que será sometida a votación la candidatura a la presidencia del partido de Annegret Kramp-Karrenbauer. Ha sido Merkel quien ha propuesto y apoyado esta candidatura de la hasta ahora presidenta de El Sarre, después de que las juventudes de su partido alzasen también la voz, exigiendo relevos.

Paul Ziemiak, el presidente de las juventudes de la CDU, ha pedido en las últimas semanas una renovación urgente en el liderazgo. «Queremos políticos jóvenes que formen parte del Gobierno y de la dirección del partido. Ya no nos queda mucho tiempo», dijo Ziemaik a la radio pública Deutschlandfunk. Pidió a Merkel una declaración clara sobre el futuro del partido, porque «la insatisfacción es muy grande entre las bases y muchos militantes están convencidos de que la CDU no negoció bien el pacto de Gran Coalición, es como si hubiésemos perdido el paso y no tuviéramos una dirección clara».

«Si la CDU acepta la humillación de ese acuerdo, entonces habrá renunciado a sí misma», critica Friedrich Merz, alejado del cargo de presidente del grupo parlamentario por la propia Merkel y añorado por el ala conservadora, que aguarda la venganza y propone un giro a la derecha que logre placar el ascenso del partido populista de antieuropeo Alternativa para Alemania (AfD).

También Peter Hauk, un influyente líder democristiano y que ocupa el cargo de ministro de Agricultura en el Gobierno regional de Baden Wurtemberg, ha pedido abiertamente la renuncia de Merkel a sus cargos de presidenta del partido y canciller de Alemania. «Merkel debe reconocer los signos de los tiempos y hacer posible una transición en esta legislatura», dijo Hauk, que pide, no tanto una transición generacional sino un giro hacia valores conservadores tradicionales que aleje a la CDU del centro político.