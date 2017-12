Facebook: Road to Brexit

Theresa May tranquiliza por correo a los europeos residentes en Reino Unido: «Quiero que te quedes» Decenas de extranjeros han recibido una carta muy extensa de la primera ministra Les felicita la Navidad y les dice: «Sé que nuestro país sería más pobre si te fueras»

Coincidiendo con los últimos flecos del acuerdo de «divorcio» entre Reino Unido y la Unión Europea, Theresa May ha hecho llegar a los extranjeros residentes en su país una carta en la que les pide abiertamente que no se vayan: «Sé que nuestro país sería más pobre si te fueras y quiero que te quedes», les dice.

Aunque no todos los extranjeros residentes en Reino Unido la han recibido aún, esta carta se ha hecho viral en las redes sociales. «Estoy orgullosa de que más de tres millones de europeos hayan elegido Reino Unido para formar un hogar», comienza el texto.

En esta misiva, que también se ha publicado en la cuenta de Facebook Road to Brexit (usada por el Gobierno británico para informar sobre estos asuntos), Theresa May asegura a los extranjeros que no habrá grandes cambios una vez se consolide el Brexit. «Sus derechos de atención médica, pensión y otras prestaciones seguirán siendo las mismos que en la actualidad», dice.

La carta, que termina con una felicitación de Navidad, es ante todo un mensaje de tranquilidad. May emplea muchas líneas en asegurar que la vida allí seguirá siendo igual que antes.

«Como resultado del acuerdo al que hemos llegado en las negociaciones, sus familiares cercanos podrán unirse a usted en el Reino Unido una vez que salgamos de la UE. Esto incluye cónyuges, parejas de hecho, hijos, padres y abuelos dependientes, así como hijos nacidos o adoptados fuera del Reino Unido después del 29 de marzo de 2019 (...). Esto significa que aquellos de ustedes que han pagado en el sistema del Reino Unido pueden beneficiarse de lo que han aportado y continuar beneficiándose de las reglas de coordinación existentes para el futuro contribuciones».