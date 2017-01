Todos los embajadores de la UE acreditados en Londres están invitados este martes a un discurso en Lancaster House, una mansión del centro de Londres, anexa al palacio de St. James. Y es que llegó el día, se espera que Theresa May concrete por fin su estrategia para el Brexit.

Su indefinición hasta ahora («Brexit significa Brexit» o «quiero un Brexit azul y rojo») se había convertido hasta en objeto de chanzas, sobre todo porque ya se acerca el inicio de la negociación: antes de finales de marzo se activará el artículo 50 de salida. Toda la influyente prensa dominical británica salió este domingo informando de que May se inclinará por el llamado «Brexit duro», abandonando el mercado único europeo y la unión aduanera para poder acometer el control de la inmigración. Sin embargo, un portavoz del Número 10 de Downing Street lo desmintió diciendo que son solo «especulaciones».

May ofreció su primer discurso sobre el Brexit el pasado octubre, en el congreso del Partido Conservador. Allí dio a entender que antepondría el control de la inmigración a la permanencia en el mercado único. Bastó ese comentario para que la libra se desplomase, cayendo hasta un 16%.

Si se cumple lo que pronostican los comentaristas políticos, que May anunciará este martes «un Brexit limpio y duro», la divisa volverá a pagarlo. Pero los ministros brexiters creen que ese precio compensa y lo denominan con un nuevo eufemismo: «correcciones en los mercados».

¿Carece de plan?

May alega que no ha facilitado pistas sobre su estrategia para no mostrar sus cartas antes de tiempo y no verse perjudicada en la negociación con la UE. Pero sus detractores creen que toda la nebulosa atiende a algo mucho más sencillo: carece de un plan.

Esta semana podría conocerse también el fallo del Tribunal Supremo sobre si el Parlamento debe votar la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa o no.