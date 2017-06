Theresa May dice que el incendio de Londres se investigarÃ¡ Â«a fondoÂ»

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy que habrá una investigación oficial para esclarecer «a fondo» el origen del incendio de una torre residencial de Londres, que ha dejado, hasta ahora, 17 muertes confirmadas.

May realizó hoy una visita privada al barrio de North Kensington, al oeste de la capital, donde la torre Grenfell –un bloque de viviendas de 24 plantas– ardió en la madrugada del miércoles, sin que aún se conozca la causa del siniestro. En una declaración a la BBC desde su despacho de Downing Street, May aseguró que las circunstancias de esta «terrible tragedia» se investigarán «adecuadamente» hasta obtener «todas las respuestas», tras las quejas de algunos vecinos sobre la seguridad del edificio.

Se estima que la investigación oficial, que, puede estar presidida por un juez y contaría con testimonios de las autoridades locales , la constructora del edificio, residentes y familiares de las víctimas. «Los servicios de emergencia me han dicho que la manera en que el fuego se propagó y prendió el edificio fue rápida, feroz, inesperada», afirmó la jefa del Ejecutivo tras departir con efectivos de la policía y la

También visitó la zona, que permanece acordonada, el líder laborista, Jeremy Corbyn, que afirmó que «la verdad tiene que salir a la luz y saldrá», tras conversar con voluntarios que colaboran en las labores de ayuda a los afectados.

Por su parte, equipos especializados de la Brigada de Bomberos de Londres se afanan en las labores de búsqueda y rescate en la torre siniestrada, un proceso que prevén durará «semanas». En una comparecencia ante los medios, el comandante de la Policía Metropolitana de Londres (Met), Stuart Cundy, reveló hoy que aún se desconoce la causa del siniestro y alertó de que «tristemente» la cifra de fallecidos aumentará, al tiempo que los servicios de emergencia tratan de inspeccionar el inmueble.

17 fatalities confirmed following fire in #GrenfellTower; work continues with @LondonFire at the scene https://t.co/oyt0XHOMYtpic.twitter.com/FEPj80rXyv