Theresa May confirma que las negociaciones sobre el Brexit comenzarÃ¡n el 19 de junio

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha confirmado este lunes que las negociaciones para consumar la ruptura con la Unión Europea comenzarán el 19 de junio, once días después de que los británicos acudan a las urnas para elegir la composición de la Cámara de los Comunes.

May ha convocado que precisamente estas elecciones para ganar fuerza de cara al inminente diálogo, que debe quedar resuelto en un plazo máximo de dos años a contar desde la solicitud formal de divorcio, en marzo de 2019. Las encuestas pronostican una victoria del Partido Conservador, aunque la ventaja 'tory' parece haber caído.

La primera ministra británica ha afirmado durante un acto en Londres que «las negociaciones comenzarán sólo once días después de la votación y no habrá ningún aplazamiento. No será posible pararlo». May ha insistido en que «los europeos están listos» y «el calendario está ya fijado».

La UE a 27 aprobó formalmente la semana pasada su posición de cara al diálogo, que estará encabezado por parte europea por el excomisario Michel Barnier. El jefe negociador ha revelado que su objetivo es cerrar un acuerdo en octubre o noviembre de 2018.