Theresa May confirma que los ataques de Londres son Â«potenciales actos de terrorismoÂ»

La primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que los incidentes ocurridos desde la noche del sábado en Londres son potenciales actos de terrorismo». La Policía por el momento solo ha confirmado un muerto, pero medios británicos informan de hasta siete fallecidos en hasta tres ataques.

«El terrible incidente de Londres está siendo tratado como un potencial acto de terrorismo», ha afirmado May, según informa la cadena de televisión británica Sky News.

May se encuentra en plena recta final de la campaña de las elecciones legislativas del próximo jueves, 8 de junio, en la que su partido, el Partido Conservador, se disputa el Gobierno con el Partido Laborista de Jeremy Corbyn.

Precisamente Corbyn también ha reaccionado ya ante los «brutales y chocantes incidentes» de Londres. «Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Gracias a los servicios de emergencia», ha apuntado a través de su cuenta oficial en Twitter.

Brutal and shocking incidents reported in London. My thoughts are with the victims and their families. Thank you to the emergency services.