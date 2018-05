El Tesoro de EE.UU. sanciona a Diosdado Cabello, el número dos de Maduro La lista incluye a su esposa, hermano y testaferro

Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Venezuela, es la carta escondida del Tesoro de EE.UU. Ayer la sacó sorpresivamente para sancionar al número dos del régimen chavista y a su familia en «un intento por presionar a Caracas por lo que considera como tácticas represivas contra la oposición», según la agencia Reuters.

En su página web el Tesoro estadounidense anunció que sancionó a cuatro venezolanos de alto rango: Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), su esposa la ministra de Turismo Marleny Josefina Contreras Hernández, su hermano el ex Superintendente del Seniat (Oficina Tributaria) José David Cabello Rondón y su testaferro Rafael Alfredo Sarría Díaz.

También fueron objeto de sanciones las tres compañías con sede en Boca Ratón, Florida, EE.UU., vinculadas a Rafael Alfredo Sarría Díaz como 11420 Dorp, Noor Plantation Investments LLC y SAI Advisor Inc.

Sarría Díaz aparece con triple residencia en urbanizaciones exclusivas en Valle Arriba de Caracas, la Moraleja de Madrid y Pembroke Pines, Boca Ratón, de florida.

Desde hace un año Cabello se ufanaba por no aparecer en la lista norteamericana de los sancionados del régimen de Maduro. Incluso se sentía libre de sospecha tras salir fotografiado con Thomas Shannon del Departamento de Estado de EEUU.

Sin embargo, el Tesoro de EE.UU. sacó esta carta bajo la manga tan pronto fue oportuno para callarle la boca, justo dos días antes de las elecciones presidenciales del domingo, consideradas de fraudulentas. También después que Cabello se burlara del preso político el misionero Mormón Joshua Holt y lo acusara de ser un espía.

La reacción de Cabello no se ha hecho esperar. Dijo que las sanciones económicas en su contra aprobadas por Estados Unidos lo hacen sentir «liberado» y que demuestran que «van en el camino correcto».

«Sanciones inmorales del imperialismo, de la unión europea, de los lacayos aliados, sólo demuestran que vamos en el camino correcto, que avanzamos en una revolución auténtica. Alta moral, no han podido con nosotros ni podrán. Querido Pueblo, mucha calma: Nosotros Venceremos!!», publicó Cabello ayer en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje aseguró que «en verdad me siento liberado»ya que «el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece, me obliga cada día a seguir luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido Pueblo. Y que se lo graben: Nosotros Venceremos!!», añadió.