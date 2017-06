Terroristas de Daesh se graban destrozando e incendiando una iglesia en Filipinas

En las últimas semanas, Daesh está aumentando la presión sobre el Ejército de Filipinas. Así lo demuestra el vídeo difundido por la agencia de noticias Amaq, afín al grupo terrorista, en el marco de los enfrentamientos que se libran en el país asiático, donde los yihadistas han vuelto a situar, en las últimas horas, a la comunidad católica como blanco de sus ataques.

En el minuto y medio que duran aproximadamente las imágenes se puede ver a un grupo de hombres armados irrumpiendo en una iglesia de la localidad de Marawi, donde comienzan a destrozar todas las imágenes y esculturas de santos y cruces que encuentran a su paso, antes de prender fuego al edificio.

No es la primera vez que los miembros de Daesh atacan un centro religioso de Filipinas. Hace unos 15 días, los yihadistas entraron en la Catedral de St. Mary's, también en Marawi, y secuestraron a varios feligreses y a un sacerdote. En esta ocasión, los terroristas llegaron a la iglesia en un momento en el que no se estaba celebrando ninguna misa y, aunque se les puede ver también quemando una imagen del Papa Francisco, no se recoge que secuestren a nadie.

Mientras tanto, los enfrentamientos entre el Ejército filipino y el Daesh han ido en aumento en esta ciudad de 200.000 habitantes, mayoritariamente musulmanes, donde hace unos semanas estalló una revuelta, tras un ataque de las fuerzas de seguridad contra una casa en la que creyeron que se encontraba escondido el actual jefe de Daesh en Filipinas: Isnilon Hapilon.

La respuesta del presidente filipino, Rodrigo Duterte, fue decretar la ley marcial en el sur del país asiático donde se encuentra Marawi.