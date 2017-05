El terrorista llegó desde Estambul vía Dusseldorf cuatro días antes del ataque

Bajo un clima caluroso, puro verano, Inglaterra inicia un fin de semana de puente (el lunes es festivo). No serán unas vacaciones cualesquiera. May anunció ayer que se mantiene la alerta «crítica», la máxima, lo que significa un atentado inminente. Un millar de soldados de élite custodian los enclaves del poder y por primera vez policías armados patrullarán en los trenes. Veintisiete centros hospitalarios de traumatología han sido reforzados de cara al puente festivo.

En Mánchester continúan a ritmo frenético las redadas, que ya suman ocho detenidos, entre ellos el hermano mayor del terrorista suicida. Ayer hubo varios registros, dos con explosiones controladas. La Policía aseguró haber hecho «detenciones significativas», con hallazgo de «objetos muy importantes». Sin embargo no parece que se haya logrado el objetivo de esta tensa búsqueda contrarreloj: dar con el especialista que ensambló la bomba y sus cómplices.

Salman Abedi, de 22 años, llegó a Mánchester cuatro días antes de su atentado, en vuelo desde la ciudad alemana de Dusseldorf, donde hizo escala tras salir de Estambul. En teoría fue parte de un viaje más largo desde Trípoli, pero no se descarta que en algún momento pasase por Siria y recibiese entrenamiento paramilitar. Las autoridades alemanas han lamentado que no lo detectaron porque no figuraba en los ficheros internacionales de sospechosos.

Errores

Los errores de las fuerzas de seguridad británicas están sobre el tapete, como hace dos meses, cuando se supo que el MI5 conocía al asesino de Westminster, Khalid Masood, pero se desentendió de él. Esta vez hasta cinco fuentes distintas aseguran haber contactado con el MI5, con la Policía o con la llamada «línea caliente antiterrorista» para alertar de que Abedi suponía un peligro y alardeaba de la bondad de los atentados suicidas. En un grave fallo de seguridad no fue vigilado. Fuentes de la Administración justifican esos errores recordando la ingente tarea de control que se lleva a cabo. Aseguran que desde el atentado de Londres de hace dos meses se han abortado cinco ataques y que se vigila a tres mil sospechosos en el marco de quinientas investigaciones.

UKIP se convirtió ayer en el primer partido en retomar la campaña y presentó su programa electoral. Lo hizo con polémica, como estila la formación xenófoba, pues su vicepresidenta, Suzanne Evans, acusó a May de tener una responsabilidad en el atentado por no controlar la inmigración. UKIP rompía así el buen ejemplo del resto de los partidos, que han evitado escrupulosamente convertir el dolor del atentado en una baza política.

En Mánchester la tensión policial se cruza con la emoción. En la abarrotada plaza de Santa Ana, desbordada por los ramos de flores y las velas, la multitud rompió a cantar espontáneamente «Don’t look back in anger», no mires atrás con ira, el soberbio himno de Oasis, una de las grandes bandas de una ciudad fértil para el pop, de donde salieron también Stone Roses y The Smiths.

La Reina cursó una visita sorpresa a los adolescentes ingresados en el hospital infantil de Mánchester, donde calificó el ataque de «malvado». Isabel II, con levita azul y sombrero naranja, comentó a Evie Mills, de 15 años, que se recupera de heridas en una pierna, que Ariana Grande «es muy buena cantante, suena muy bien». La niña declaró que la Reina había estado «encantadora».

El atroz ataque de Abedi, cuyo torso voló despedazado a unos metros de distancia, ha dejado veintidós muertos y 166 heridos, entre ellos catorce niños, cinco en estado crítico. Ajenas a esta conmoción, YouTube, propiedad de Google, y Facebook, mantienen en sus plataformas vídeos y textos yihadistas que enseñan a hacer una bomba casera, según ha destapado la prensa británica.