Tajani, sobre el Brexit: «Es importante que España se prepare para jugar este partido»

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha pedido este viernes que España asuma un papel protagonista en la política de la Unión Europea, en un año en el que el Brexit o los populismos amenazan la Unión: «España va a ser protagonista política, le pido que lo sea».

El presidente del Parlamento Europeo elegido el pasado 17 de enero ha ofrecido una rueda de prensa en Madrid, en la Oficina del Parlamento Europeo, y en un español fluido para valorar su primer viaje oficial en el cargo.

«Es importante que España se prepare para jugar este partido. España no puede estar en el banquillo», ha dicho el presidente de la Eurocámara. Un punto de vista que comparte el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como le ha transmitido durante su encuentro este viernes en La Moncloa. «Rajoy sabe muy bien cuál es la posición de España en la Unión Europea. Él también está convencido de que va a ser protagonista».

Este mensaje va en la misma línea del ya apuntado durante su visita esta mañana al Congreso de los Diputados, en donde ha asegurado que el Brexit tendrá una consecuencia colateral positiva para España: «Va a ser más importante para el interior de la Unión Europea», ha dicho ante la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y su homólogo en el Senado, Pío García Escudero.

Tajani se ha mostrado a favor de cambiar algunas cosas en la Unión Europea, pero ha sido tajante al afirmar que «matar Europa es un error muy grave» ya que cada uno de los ciudadanos de los Estados miembro puede ver sus intereses mejor defendidos como europeo que solo por parte de su país.

«Un amigo no es un jefe»

Más cauto se ha mostrado el presidente de la Eurocámara en las preguntas sobre el presidente norteamericano Donald Trump. No ha querido calificarlo de amenaza y sí destacar que EE.UU. es «el amigo más importante de la UE». No obstante, también ha dejado claro que «un amigo es un amigo, no un jefe».

«Vamos a ver con Trump. Es un interlocutor. Vamos a ver qué propone a la Unión Europea», ha dicho para después asegurar que, con los amigos, se puede criticar y ser duro, pero no «ser un jefe».

Sin embargo, sobre la polémica del aspirante a embajador de Estados Unidos ante la UE, Ted Malloch, quien ironizó diciendo que ayudará a destruir la Unión, Tajani ha asegurado que no puede desempeñar ese puesto porque «no puede serlo un señor que viene a destruir la casa».

Aunque ha reconocido que no sabe si desde el Parlamento Europeo pueden rechazar sus credenciales como embajador, ha reafirmado que la Eurocámara señaló con «una gran mayoría» su posición al respecto. «Para el Parlamento Europeo este señor no puede ser embajador. No puede ser embajador un señor que viene a destruir la casa».