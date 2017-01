El Supremo fallarÃ¡ este martes sobre si el Parlamento debe votar el Brexit

El Tribunal Supremo británico fallará este martes, en principio a las nueve y media de la mañana (10.30 españolas), si el Gobierno debe someter o no a un voto del Parlamento la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará la salida de la UE. En noviembre, el Alto Tribunal dio la razón a dos activistas, una gestora de fondos y un peluquero, que pidieron que la decisión fuese visada previamente por el voto de los diputados. En el entorno del Ejecutivo temen que el Supremo no desautorizará al Alto Tribunal. Theresa May pretendía activar el Brexit sin pasar por el Parlamento y ha recurrido el fallo de noviembre ante la última instancia judicial.

La decisión del Alto Tribunal de hace dos meses se consideró entonces un revés político para la primera ministra, pero hoy el debate es casi más protocolario que otra cosa, puesto que el Partido Laborista no va a obstaculizar la activación del Artículo 50, según ha reiterado Jeremy Corbyn: «No lo bloquearemos, pero presentaremos enmiendas a la ley [de salida] para que se recojan la protección de los derechos laborales y el acceso al mercado europeo».

Si May recibe este martes un revés del Alto Tribunal, lo que hará es presentar de inmediato al Parlamento una ley muy sencilla y clara para activar el artículo 50, que le permita superar los trámites legales rápidamente, a fin de cumplir su promesa de iniciar el proceso de desconexión antes de finales de marzo. En diciembre, la Cámara de los Comunes ya aprobó una proposición no vinculante que dio por bueno el calendario del Gobierno.

De todas formas, se esperan votos rebeldes en la bancada laborista. Diputados que representan a circunscripciones donde ganó muy claramente el Remain votarán en contra de activar el Artículo 50, para no perder simpatías en sus feudos. Pero serán una minoría que no frenará la marcha del proceso de salida.

El único contratiempo serio para May surgiría si el Supremo diese la razón al Gobierno escocés, que reclama que no se pueda activar el Artículo 50 sin la autorización del Parlamento de Escocia. Esa situación sí crearía problemas para la primera ministra, porque el SNP, con mayoría en la cámara, votaría en contra, acogiéndose a que en Escocia el Remain ganó por un contundente 62%-38%.