El Supremo britÃ¡nico obliga a que el Parlamento vote el Brexit

El Tribunal Supremo británico ha fallado a las nueve y media de la mañana de este martes que el Gobierno debe someter a un voto del Parlamento la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará la salida de la UE. En noviembre, el Alto Tribunal dio la razón a dos activistas, una gestora de fondos y un peluquero, que pidieron que la decisión fuese visada previamente por el voto de los diputados. El Ejecutivo recurrió aquella decisión ante el Supremo, pero ha sido derrotado.

Los once jueces del Supremo tomaron la decisión por ocho votos y tres en contra. Durante los dos últimos meses recibieron una gran presión de la prensa conservadora eurófoba, que los tachó de antipatriotas y los ridiculizó en sus portadas. Todo el debate jurídico lo iniciaron activista que abogaban por que se respetasen los procedimientos de la democracia británica. Aunque la sentencia supone un desdoro político para May, no tendrá grandes efectos prácticos y se cree que no se demorará demasiado en su plan para activar el Artículo 50 antes de finales de marzo.

La decisión del Alto Tribunal de hace dos meses se consideró entonces un serio revés para la primera ministra, pero hoy el debate resulta casi más protocolario que otra cosa, puesto que el Partido Laborista no va a obstaculizar la activación del Artículo 50, según ha reiterado Jeremy Corbyn: «No lo bloquearemos, pero presentaremos enmiendas a la ley [de salida] para que se recojan la protección de los derechos laborales y el acceso al mercado europeo», señaló el lunes el líder de la oposición.

Lo que se cree que hará ahora May es presentar de inmediato al Parlamento una ley muy sencilla y clara para activar el artículo 50, que le permita superar los trámites legales rápidamente, a fin de cumplir su promesa de iniciar el proceso de desconexión antes de finales de marzo. En diciembre, la Cámara de los Comunes ya aprobó una proposición no vinculante que dio por bueno el calendario del Gobierno.

De todas formas, se esperan votos rebeldes en la bancada laborista. Diputados que representan a circunscripciones donde ganó muy claramente el Remain votarán en contra de activar el Artículo 50, para no perder simpatías en sus feudos. Pero serán una minoría que no frenará la marcha del proceso de salida.