Sturgeon insta a Escocia a independizarse y «controlar su destino»

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha asegurado este viernes que «ha llegado el momento de volver a tratar» el tema de la independencia de Escocia del Reino Unido e ha instado a los escoceses a «controlar su propio destino». En un discurso pronunciado en la localidad escocesa de Stirling, Sturgeon ha señalado que apoyar el divorcio de Londres es «la única forma de proteger» los intereses de Escocia. «Creo que es el momento de que nuestro partido lidere una nueva conversación sobre la independencia», ha afirmado la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que ha vuelto a plantear la posibilidad de otra consulta tras el referéndum británico de la UE a fin de conseguir que la región no salga del bloque europeo. En el referéndum sobre la UE del pasado 23 de junio, un 52 % de los británicos votó a favor de salir de la Unión, si bien los votantes de Escocia apoyaron continuar en el bloque.

Las declaraciones de Sturgeon llegan casi dos años después de la consulta escocesa, en la que Edimburgo dijo «no» a la independencia del Reino Unido por un amplio margen. «No doy nada por sentado, pero tengo la impresión de que el apoyo a la independencia aumentaría si está claro que es la mejor forma, la única, de hecho, de proteger nuestros intereses», ha expresado la jefa del gobierno regional escocés. «El Reino Unido en el que Escocia votó por permanecer ha cambiado sustancialmente y, por tanto, también los argumentos para votar a favor o en contra de la independencia», ha prosiguido Sturgeon, que ha recalcado que el miedo no es «ser sacados de la UE contra nuestra voluntad, sino también del mercado comunitario».

La política independentista ha insistido en que la salida de la UE afectará a todos los territorios del Reino Unido, una vez que se active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo legal de dos años para negociar los términos de la separación. El Ejecutivo de Londres ha indicado que no tiene intención de iniciar ese proceso hasta finales de este año o principios de 2017. «Como ministra principal no me voy a quedar cruzada de brazos y no voy a permitir que esto suceda sin presentar batalla", ha sostuvo.

Sin embargo, pese a las declaraciones de Surgeon, según un sondeo de YouGov publicado hoy en la prensa, un 54 % de los escoceses es partidario de seguir en el Reino Unido, mientras que un 46 % prefiere la secesión.