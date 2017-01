Steve Bannon: «La prensa tiene que callarse la boca»

El jefe de estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con el diario The New York Times hoy que la prensa tiene que «callarse la boca» y aseguró que se han convertido en el «partido de la oposición». Steve Bannon, uno de los más cercanos asesores de Trump en la Casa Blanca, opina en la entrevista realizada el miércoles que «los medios son el partido de la oposición. No entienden este país. Aún no entienden por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos». «Los medios deberían estar avergonzados y humillados. La prensa tiene que callarse la boca y escuchar durante un tiempo», aseguró Bannon, uno de los artífices de la victoria electoral de Trump y ex director de Breibart News, un medio que se ha convertido en un referente del «alt-right», una nueva extrema derecha nacionalista.

Bannon -que no suele conceder entrevistas- reitera unas de las máximas del «alt-right» en su conversación con el diario neoyorquino: la prensa estadounidense en un grupo de élite desconectado del Estados Unidos real y del ciudadano de a pie. En tono humorístico se define en la entrevista como el «Darth Vader» del gobierno estadounidense, algo que coincide con declaraciones en entrevistas pasadas en las que explicaba: «la oscuridad es buena. Dick Cheney, Darth Vader, Satán; eso es el poder». El jefe de estrategia de Trump asegura que los medios «se equivocaron al 100%» al dar por segura la victoria de la candidata demócrata, Hillary Clinton.

En comentarios en su visita a la CIA el pasado fin de semana, el presidente Trump aseguró que su administración está en «guerra» con la prensa, a los que definió como «las personas más deshonestas de la tierra».

Desde la toma de posesión de Trump la prensa ha expuesto hechos contrastados que el equipo del nuevo presidente ha disputado sin base fáctica alguna, como la baja asistencia a la investidura del 20 de enero o la inexistencia de un fraude electoral masivo como el denunciado por el flamante mandatario en Twitter.

Bannon añade en la entrevista que no le preocupa la pérdida de credibilidad del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, después de que dijera que se reservan la posibilidad de «estar en desacuerdo con los hechos» o que asegurara que la multitud de la investidura fue la más numerosa de la historia. «¿Estás de broma? ¿Cuestionar su integridad? Eso es una medalla de honor. Los medios tiene cero integridad, cero inteligencia y no trabajan duro», zanja.