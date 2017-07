AsÃ­ es el sospechoso de haber acuchillado a dos turistas alemanas en una playa de Egipto

El sospechoso de haber asesinado con un cuchillo a dos alemanas en una playa del mar Rojo en Egipto es un hombre de 27 años, desempleado y sin antecedentes penales, ha informado este sábado el diario oficial Al Ahram. Habría actuado por orden del grupo terrorista Daesh, según han explicado fuentes de los servicios de Inteligencia de El Cairo al diario alemán «Bild». Por su parte, la Fiscalía cairota no ha desvelado aún cuáles han sido los motivos del crimen y ha pedido a los medios de comunicación que «paren de publicar especulaciones y que no se adelanten a los resultados de las investigaciones», informa Efe.

El hombre arrestado el viernes, después del crimen, fue identificado como Abdulrahman Shaban Abdulrahman Badawi Abu Qura, es natural de la provincia de Kafr al Sheij (norte) y viajó a Hurgada el pasado jueves, un día antes del doble asesinato, según fuentes de seguridad consultadas por el diario oficial. Es licenciado en Comercio, estaba desempleado y dijo a su familia que viajaba a Hurgada, una ciudad turística del mar Rojo, a buscar empleo como fontanero, según la misma fuente. Se conoce que trabajó durante siete meses en Arabia Saudí.

Según las investigaciones, el asesino accedió a nado a la playa del hotel donde se cometió el crimen desde una playa pública vecina. En la playa del hotel acuchilló a dos alemanas, que según fuentes oficiales vivían en Hurgada, e hirió a otras cuatro extranjeras, procedentes de Armenia, la República Checa y Rusia , según la agencia de noticias Europa Press.

El sospechoso fue trasladado a El Cairo y puesto a disposición de la Fiscalía, que, por medio de un comunicado, difundido a través de la agencia oficial Mena, pidió a los medios de comunicación que «paren de publicar especulaciones y que no se adelanten a los resultados de las investigaciones, que aún no han empezado», informa Efe. La Fiscalía afirmó de que no están claras las razones o los motivos del crimen, ni de si se trata de un acto individual o de un acto terrorista.

El ataque tiene características similares al último cometido contra turistas, ocurrido en enero de 2016, cuando tres turistas extranjeros resultaron heridos a puñaladas en un hotel de Hurgada. Los dos autores de ese apuñalamiento, que fueron acusados de ser simpatizantes de Daesh, fueron condenados a cadena perpetua.