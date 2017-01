Sigue en directo la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos

Actualizar

16.58 Barack Obama y Donald Trump se dirigen en estos momentos al acto en directo en torno al capitolio.

Cuenta atr√°s para la salida de "Trump, el triunfo del showman", escrito con la colaboraci√≥n de @Muni_Jensen y publicado por @EEncuentropic.twitter.com/yoOlE41QEC — Manuel Erice (@manuelerice) 16 de enero de 2017

16.54 Cerca de 30.000 agentes vigilan las calles de Washington antes de la toma de posesi√≥n de Donald Trump como el 45¬ļ presidente de Estados Unidos.

16.51 Im√°genes de las protestas antes de la llegada de Donald Trump

16.45 Los Obama han recibido a los Trump en la escalinata de la Casa Blanca, donde se han saludado, con un abrazo, en el caso de las mujeres. Melania, vestida con un traje de chaqueta y falda azul claro firmado por Ralph Lauren al estilo Jackie Kennedy, ha entregado a Michelle una caja de la exclusiva joyería Tiffany's.

Ambos matrimonios han tomado el t√© acompa√Īados del vicepresidente saliente, Joe Biden, y de quien pronto le dar√° el relevo, Mike Pence, as√≠ como de los l√≠deres dem√≥cratas y republicanos del Congreso, todos acompa√Īados por sus parejas.

Movimientos de apoyo y de protesta en Washington instantes previos a la llegada de Donald Trump - AFP

Flags that flew on the first and last day of President Obama's presidency presented to him and First Lady Michelle Obama as a parting gift. pic.twitter.com/Z8DwZKOlna — ABC News (@ABC) January 20, 2017

16.19 Los Obama reciben de regalo las banderas que ondearon en el primer y √ļltimo d√≠a de su presidencia.

16.12 Seg√ļn una encuesta de la cadena ABC y el diario The Washington Post, en este momento un 40 % de los estadounidenses tiene una opini√≥n ¬ęfavorable¬Ľ acerca de Donald Trump, frente a un 54 % que afirma poseer una impresi√≥n ¬ędesfavorable¬Ľ sobre el presidente entrante.

16.08 El Kremlin ha informado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto seguir la toma de posesi√≥n de Donald Trump, despu√©s de una campa√Īa electoral en la que a menudo se ha mencionado su proximidad con el presidente ruso.

Donald Trump y Barak Obama, junto con Melania Trump y Michelle Obama, se re√ļnen en la Casa Blanca - AFP

15.56 Tras la misa, Trump y su esposa se dirigen a la Casa Blanca para desayunar con los Obama, con quienes conversar√°n durante una hora antes de encaminarse hacia el Capitolio y dar comienzo a la ceremonia.

15.51 Exactamente a las doce del mediod√≠a, hora en Washington, Trump jurar√° el cargo de presidente de EE.UU. sobre la Biblia, como es tradicional. La novedad es que el presidente entrante ha querido incorporar las Sagradas Escrituras que le regal√≥ su madre cuando ten√≠a doce a√Īos, por lo que la jura se llevar√° a cabo sobre dos biblias.

15.49 Donald Trump ha afirmado este viernes en Twitter que hoy ¬ęcomienza el trabajo¬Ľ y que ¬ęel movimiento contin√ļa¬Ľ, apenas cuatro horas antes de jurar el cargo para convertirse en el presidente n√ļmero 45 del pa√≠s.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2017

15.44 El vicepresidente electo Mike Pence se ha reunido con su predecesor Joseph Biden en la Casa Blanca.

15.43 El presidente saliente, Barack Obama, se ha despedido este viernes del Despacho Oval, donde pasó unos minutos apenas tres horas antes de entregar el cargo a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump.

15.43 Wall Street ha abierto, día de la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de EE.UU., con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,39 %, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,41 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq, un 0,43 %.

15.35 La investidura de Trump ha empezado con su visita a un oficio religioso en la Iglesia Episcopal de San Juan, junto a la Casa Blanca.

15.30 Buenas tardes a todos. Por fin ha llegado el d√≠a D y la hora H en la que el controvertido magnate, que irrumpi√≥ hace a√Īo y medio en la escena internacional y al que pocos tomaban en serio, va a tomar posesi√≥n como presidente de Estados Unidos.