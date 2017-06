«Si solo pierdo seis asientos, pierdo las elecciones», las palabras de May en plena campaña electoral

Theresa May aseguró en plena campaña electoral que si perdía 6 escaños del Parlamento británico habría perdido las elecciones. Ese fue el mensaje que la primer ministro del Reino Unido lanzó el pasado 20 de mayo a través de sus redes sociales, en lo que parecía una advertencia de un escenario que este jueves se ha hecho realidad.

Por el momento, y aunque el partido conservador ha adelantado al partido laborista, que ha superado todas las expectativas, May no habría cumplido el objetivo de aumentar su mayoría en el Parlamento.

La líder del partido conservador, que llegó al poder después de que David Cameron dimitiese tras la victoria del «Exit» en el referéndum del Brexit, adelantó las elecciones con el fin de aumentar su distancia en la Cámara de los Lores y afianzar su liderazgo al frente del partido y del país. Sin embargo, su estrategia de convocar elecciones adelantadas ha fracasado y los tories han perdido la mayoría absoluta al obtener 309 asientos de los 650 en liza.

«Si yo solo pierdo seis asientos, pierdo estas elecciones. Entonces Jeremy Corbyn será el encargado de negociar con los presidentes, primer ministros y cancilleres de Europa», aseguró May.

«Los próximos cinco años serán fundamentales para el Reino Unido. Nuestra prosperidad, nuestro lugar en el mundo, nuestra estabilidad económica y las oportunidades que queremos para nuestros hijos -y los hijos de nuestros hijos- dependen de conseguir la mejor negociación posible para Reino Unido en el Brexit», amenazó.

If I lose just six seats I will lose this election and Jeremy Corbyn will be sitting down to negotiate with Europe: https://t.co/OwbfDseOJh