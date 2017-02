Sadiq Khan visitarÃ¡ Madrid en una gira contra los daÃ±os del Brexit

Londres, la indudable locomotora del Reino Unido, cuyo resplandor oculta la trastienda de un Norte de Inglaterra con muchos problemas, podría acabar siendo la gran pagana del Brexit, a pesar de que votó mayoritariamente en contra (75,2% de los votos a favor de la permanencia). La City de Londres, la cabeza rectora del distrito financiero, ya ha dicho que el Brexit duro que ha elegido Theresa May podría costarle 65.000 empleos a la industria de servicios financieros londinense, de largo la mayor industria del país y su principal sector exportador. La Milla Cuadrada, como también se denomina a la City, genera 454.000 empleos directos. Londres como conjunto supone el 22% del PIB del Reino Unido.

El Brexit ha llevado a colosos bancarios como HSBC, Swiss Bank, Citi y Morgan Stanley a anunciar que cuando se complete la salida se llevarán a otras ciudades las cúpulas directivas que hoy mantienen en la City. Esa situación ha desatado una carrera entre algunas grandes capitales europeas para hacerse con el botín de las deslocalizaciones que puede traer el Brexit. París y Frankfurt se postulan como las favoritas. Pero el Gobierno español también impulsa la opción de Madrid, a pesar de la inhibición del gobierno municipal populista. Otra opción podría ser Dublín, que ofrece la ventaja del inglés, una fiscalidad favorable y el precedente de que ya es plataforma europea de los gigantes de Silicon Valley, que en realidad la han usado de tapadera para no pagar a las principales haciendas europeas.

En este contexto, el Brexit es el principal desvelo de Sadiq Khan, de 46 años, el laborista de credo musulmán que en mayo del año pasado se convirtió en alcalde de Londres. Tras el triunfo del Leave en el referéndum, Khan lanzó el programa «London is Open», para tratar de promover la idea de que la ciudad sigue abierta a los negocios y a los visitantes y trabajadores extranjeros, algo cada vez más dudoso, toda vez que May ha optado por anteponer el control de la inmigración a la permanencia en el mercado único.

Londres, metrópoli atractiva

En la noche del miércoles, el alcalde reunió a las 200 empresas de su Programa Internacional de Negocios en una gala en el Museo del Transporte, situado en el popular Covent Garden. Fue el enésimo intento de propagar la idea de que Londres sigue siendo la metrópoli más atractiva para hacer negocios y una proclamación, tal vez un poco voluntarista, de que el Brexit no la castigará. En la velada, Khan anunció que en cuanto el Gobierno active el artículo 50 que inicia la salida de la UE, medida que se prevé para finales de marzo, él iniciará una gira por cinco ciudades europeas, entre ellas Madrid, donde se reunirá con las autoridades. También viajará a Berlín, París, Bruselas y Varsovia. Es notable que al tiempo que elige Madrid deja fuera capitales europeas tan importantes como Ámsterdam o Roma. En la gira lo acompañarán directivos de varias empresas radicadas en Londres.

«Quiero llevar directamente a Europa el mensaje de que Londres siempre permanecerá abierto a participar, comerciar y hacer negocios con nuestros amigos europeos. Nuestras conexiones con el continente son más importantes que nunca antes, y a pesar del Brexit, continuaremos trabajando estrechamente para beneficio mutuo», dijo el alcalde, a la misma hora en que la Cámara de los Comunes aprobaba por un abrumador 494-122 dar luz verde a May para que pueda activar su Brexit duro.

Barriendo para casa, como es lógico dado su cargo, Khan desdeñó que Madrid, Paris o Frankfurt puedan hacerse con los servicios que hoy presta la City. «Ninguna ciudad europea puede competir con Londres como capital financiera de Europa», remarcó el alcalde, que señaló que sus auténticos rivales son Hong Kong, Singapur y Nueva York.

Alcalde pro negocios

A diferencia de las actuales alcaldesas populistas de Madrid y Barcelona, que mantienen una actitud de distancia y recelo con el mundo empresarial, el laborista Khan enfatizó que quiere ser el gran embajador de las compañías radicadas en Londres: «Prometí ser el alcalde más pro negocios que esta ciudad haya visto jamás y es vital demostrar a nuestros socios extranjeros que a pesar del Brexit permanecemos abiertos a los negocios, la inversión, el talento y las ideas. Londres permanece como el mejor lugar del mundo para hacer negocios y nuestra colaboración con otras grandes ciudades europeas no cesará».

Su problema es que los planes del Gobierno pueden hacer papel mojado esas esperanzadas palabras, porque, por ejemplo, ya se han anunciado restricciones en la admisión de trabajadores comunitarios. Además, toda vez que May ha optado por dejar el mercado único, si el Gobierno no logra un acuerdo comercial con la UE, el Reino Unido podría verse abocado al régimen general de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, con la consiguiente subida de aranceles. Las cargas arancelarias convertirían a Londres en una plaza mucho menos atractiva para las empresas. A diferencia del europeísta y moderado Khan, su jefe de filas, el izquierdista y euroescéptico Jeremy Corbyn, ha ordenado a su partido apoyar la ley del Brexit de May, lo que provocó el voto en contra de medio centenar de diputados rebeldes.