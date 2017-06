Francis Dean no localiza a su hermana Zainab, a la que los bomberos dijeron que permaneciera en su casa, situada en el piso 14, junto con su hijo de dos años. «Mi hermana me llamó para decirme que había un incendio en la torre. Y le dije se marchara por las escaleras, pero me contestó que la habían dicho que se quedara en su piso.

Desde entonces no he sabido nada de ella. Me temo lo peor», ha declarado a «The Telegraph» Dean, que señaló que en una de las plantas un bombero le prestó su teléfono para que hablara con su hermana. «Le dijo que mantuviera la calma, que irían a buscarla. A continuación me pasó el móvil a mí: “Dígale que la quiere”. Temí lo peor. El teléfono murió y ya no pude hablar con ella».