Rohani mira a Europa para proteger el pacto nuclear ante la amenaza de Trump

Tres meses después de ser reelegido presidente de Irán con un 57 por ciento de los votos, Hasán Rohani tomó posesión de su cargo. El clérigo moderado afronta esta nueva etapa con una creciente doble presión, exterior y doméstica, a la que deberá hacer frente en este segundo mandato de cuatro años que arrancó con una ceremonia en la que estuvieron presentes en Teherán dirigentes de todo el mundo, entre ellos Federica Mogherini, responsable de política exterior de la Unión Europea (UE). El gran éxito del primer gobierno de Rohani fue la firma del pacto nuclear con Occidente, pero el acuerdo está en la cuerda floja desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, para quien se trata «del peor acuerdo posible», aunque de momento lo respeta.

A nivel interno, el presidente no supera las diferencias con los sectores más conservadores del régimen, como la Guardia Revolucionaria, y se enfrenta además al malestar de los reformistas que le apoyaron para ganar la presidencia y ahora le echan en cara que no vaya a elegir mujeres y rostros jóvenes para su nuevo Gobierno. A esto hay que sumar la detención hace tres semanas de su hermano y ex embajador de Irán ante la ONU, Hossein Fereydoun, acusado de varios delitos de corrupción por la Justicia iraní, que está en manos ultraconservadoras. Una detención que algunos expertos interpretaron como una medida de presión por parte de este sector del régimen que no ha podido ganar en las urnas a Rohani en los dos últimos comicios.

Giro a Europa

En su discurso de investidura, Rohani manifestó que su país no será el primero en incumplir el acuerdo nuclear, pero dijo que «no se quedará de brazos cruzados ante las violaciones de EEUU». El clérigo mantuvo un encuentro con Mogherini y le expresó su satisfacción ante «el progreso experimentado en las relaciones con la UE durante los últimos cuatro años», pero advirtió a la jefa de la diplomacia europea que «las repetidas violaciones de los compromisos que ha cometido Estados Unidos, junto a las nuevas sanciones que ha impuesto sobre Irán (relativas al programa balístico), han repercutido negativamente en la opinión pública y podrían afectar la aplicación del acuerdo nuclear».

El guiño a Europa llegó también por parte de Ali Akbar Velayati, asesor del Líder Supremo, Alí Jamenei, que pidió a Bruselas «una política más independiente respecto a Irán», según informaron los medios estatales. Los iraníes ofrecen a cambio oportunidades de inversión en el sector energético, del petróleo, gas y petroquímicos.

Descontento reformista

El presidente tiene dos semanas para presentar al Parlamento los 18 miembros de su nuevo Gobierno. Si a lo largo de la campaña la situación económica fue el tema estrella de los debates y mítines, en las últimas semanas la posible formación de un Ejecutivo sin espacio para mujeres y rostros jóvenes ha eclipsado al resto de asuntos. La abogada especializada en derechos de la mujer, Jila Baniyaghoob, declaró a The New York Times que «le apoyamos durante la campaña, pero no hay sitio para nosotras. Está claro que Rohani no cree en las capacidades de las mujeres y es frustrante». Según el diario estadounidense el presidente estaría consensuando con el Líder Supremo cada nominación para evitar nuevos problemas en la cámara con los sectores ultraconservadores. El ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, y el del Petróleo, Bijan Namdar Zangané, se presentan como los dos únicos fijos para seguir al frente de sus carteras, según recogen los medios locales.