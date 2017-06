Revuelta contra la eventual libertad de Totò Riina, máximo jefe de la mafia

Es el máximo jefe de la mafia desde 1982, el boss más sanguinario y cruel. Totò Riina, de 86 años, quien con numerosos homicidios, masacres y atentados conquistó Sicilia y chantajeó al Estado, podría ser excarcelado, lo que ha suscitado una revuelta general en la opinión pública: Hay escándalo, rabia e indignación, sobre todo entre los familiares de sus numerosas víctimas. Por primera vez el Tribunal Supremo ha aceptado la solicitud de sus abogados defensores para que, teniendo en cuenta que es un anciano enfermo, pueda salir de la cárcel de Parma porque «tiene derecho a morir con dignidad». No será automática su eventual excarcelación. Será ahora el Tribunal de Vigilancia el que decida, dentro de un mes, si Riina debe permanecer en la cárcel porque es peligroso, a pesar de su edad y condiciones de salud, o si puede recuperar su libertad. Esta es la verdadera obsesión de Riina desde que fue detenido en enero 1993: Salir de la cárcel y regresar a Corleone, su pueblo natal en Sicilia.

Totò Riina, conocido como «La bestia», por su crueldad sanguinaria, cometió su primer asesinato a los 18 años. En su larga carrera criminal asesinó personalmente a unas cuarenta personas y ordenó la muerte de más de un centenar. Acumula decenas de condenas a cadena perpetua. Nunca se arrepintió. Desafió al Estado al decidir los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino en 1992, los dos magistrados que llevaron a cabo los procesos contra la Cosa Nostra, y organizó una serie de atentados con bombas en diversas ciudades. De su crueldad da idea la decisión de ordenar el asesinato de un niño de 12 años, Giuseppe di Matteo, hijo de un exmafioso arrepentido. El adolescente fue estrangulado y su cadáver disuelto en un bidón con ácido.

Rabia e indignación

La eventualidad de su puesto en libertad crea escándalo y muy duras reacciones entre los familiares y servidores del Estado. Salvatore Borsellino, hermano del magistrado asesinado con otros cinco agentes de su escolta en Palermo, afirma que se siente «conmocionado» ante la idea de la eventual excarcelación de Riina: «No imagino que pueda tener una muerte digna una bestia como Totò Riina, quien ordenó disolver en el ácido a un niño».

Diversos magistrados aseguran que no se puede dejar en libertad a Riina, porque es peligroso al ser todavía el jefe máximo de la Cosa Nostra: «Totò Riina debe permanecer en cárcel y en régimen de máxima seguridad. Tenemos elementos para afirmar que Riina es el jefe de la Cosa Nostra. No hemos negado que esté enfermo, pero puede ser tratado adecuadamente en la cárcel», manifiesta Franco Roberti, fiscal nacional Antimafia. La misma opinión expresa la presidenta de la Comisión parlamentaria antimafia, Rosy Bindi, del Partido Democrático, centro izquierda: «Es justo asegurar la dignidad de la muerte a los criminales, incluso a Riina que nunca ha demostrado piedad por las víctimas inocentes. Pero para eso no es necesario trasladarlo fuera de la cárcel y mucho menos a su domicilio, donde habría que asegurar excepcionales medidas de seguridad y alejar el riesgo de transformar la casa de Riina en un santuario de mafia», subraya Rosy Bindi.