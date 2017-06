La revista Â«TimeÂ» pide a Trump Organization retirar las portadas falsas que cuelgan en sus clubs

La revista Time ha pedido a la Trump Organization que retire ejemplares con portadas falsas en las que aparece el presidente estadounidense, Donald Trump, que han sido encontrados colgados en las paredes de varios de sus clubs, informó hoy The Washington Post.

Según el diario, fue uno de sus reporteros quien halló esos ejemplares de Time con portadas falsas en al menos cinco clubs de la Trump Organization, propiedad del mandatario, tanto en EEUU como en el extranjero.

Las portadas falsas llevan la fecha del 1 de marzo de 2009 y en ellas aparece una foto del ahora presidente acompañada del titular «Donald Trump: 'The Apprentice' es un éxito rotundo de la televisión», en referencia al programa que convirtió al magnate en una estrella de la pequeña pantalla.

Fake Time Magazine, cover, right, hung on Mar-a-Lago wall near entrance. @TB_Times @realDonaldTrump @TIMEMagUSA pic.twitter.com/xwMs6kisYH

Kerri Chyka, portavoz de Time Inc., confirmó en un correo electrónico enviado al Post que la portada en cuestión «no es real». Por ello, la revista ha pedido a la Trump Organization que retire los ejemplares con las portadas falsas hallados en varios de sus clubs.

De acuerdo con el Post, la Trump Organization no ha respondido a sus peticiones de información acerca de quién diseñó las portadas falsas y por qué están colgadas en las paredes de varios de sus clubs.

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/MuSGC0sIftpic.twitter.com/LelsBsy6E0