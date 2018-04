Revés judicial para Diosdado Cabello en su cruzada contra los medios El número dos de Venezuela pierde su demanda contra el «Wall Street Journal»

Ludmila Vinogradoff

Los 21 directivos de tres medios venezolanos demandados por supuesta difamación por Diosdado Cabello piden que se levanten las restricciones que se les impuso hace tres años. El número dos del régimen venezolano los llevó ante los tribunales por hacerse eco de una información de ABC en la que se revelaba una acusación de narcotráfico formulada contra él en EE.UU. por su propio jefe de seguridad. Los demandados consideran que la causa ha prescrito al haberse cumplido 18 meses desde el inicio del proceso.

La petición de estos directivos de medios se produce después de que Cabello haya perdido una demanda en EE.UU. contra «The Wall Street Journal», al que había llevado a los tribunales precisamente por otra información publicada en 2015 sobre sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas.

Manuel Puyana, directivo del portal «Tal Cual», uno de los afectados por la demanda junto con «El Nacional» y «La Patilla» hizo un paralelismo entre el fallo en el caso del periódico estadounidense y lo ocurrido con los tres medios venezolanos. «Es increíble que Cabello haya pagado miles de dólares a un bufete de abogados para que lo defienda en los tribunales de Nueva York y que haya perdido dos veces la demanda, mientras que los tribunales venezolanos no se atreven a cumplir las leyes nacionales por vergüenza o por temor a Cabello», afirma Puyana.

Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ya había perdido una demanda en 2017 frente a «The Wall Street Journal», pero insistió en culpar al rotativo de «enlodar» su imagen por relacionarlo con negocios de narcotráfico en otro tribunal neoyorquino. La Corte de Apelaciones halló como incomprensibles los argumentos de Cabello y declaró cerrado el caso.

Manuel Puyana, que tiene prohibido salir del país y que está obligado a presentarse semanalmente ante los tribunales (lo primera por publicar un artículo del exchavista Carlos Genatios y la segunda por recoger la noticia de ABC) exige que se levanten las restricciones.

Prescripción a los 18 meses

Según el código orgánico penal venezolano, después de 18 meses prescriben las causas por difamación y calumnia que no hayan tenido sentencia definitiva. En este caso se encuentran los 21 directivos de los tres medios desde hace más de tres años acusados por Diosdado Cabello por difamación. Estos demandados se sienten en el limbo judicial. Unos once de los 21 directivos lograron huir de las garras judiciales de Cabello, pero unos diez permanecen en Caracas esperando una justicia que no llega. «El número dos del régimen debe de haberse olvidado de nosotros», dice Puyana.

«No sabemos si es por vergüenza o por temor a Cabello que los tribunales nacionales no sentencian -continúa-. Pero nuestro caso ya está prescrito, llevamos más de tres años por lo de ABC y el límite son 18 meses. Solicitamos la liberación con nuestros abogados y los tribunales no se atreven a responder. Un silencio total», añade el directivo de «Tal Cual», un medio que ha tenido que renunciar a la publicación impresa y ofrecerse solo en formato digital por falta de papel prensa.