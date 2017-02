Retiran una pancarta con el lema Â«Refugees WelcomeÂ» de la Estatua de la Libertad

Agentes de la policía estadounidense han retirado una pancarta de 6 metros de largo por uno de ancho con el lema «Refugees welcome» (Bienvenidos, refugiados). Según el Servicio Nacional de Parques, encargado de vigilar monumentos nacionales, la pancarta fue colocada en torno a las 13.00 horas del martes.

En Estados Unidos está prohibido utilizar monumentos nacionales para colocar este tipo de mensajes, por lo que la tela fue retirada de inmediato y la policía está buscando a los responsables de esta acción reivindicativa.

The Statue of Liberty never did look so fine. 💯#RefugeesWelcome#NoWallNoBan@AltStatLibertypic.twitter.com/nzhRCIqdtG