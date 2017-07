La UE responderá si las sanciones de EE.UU. a Rusia dañan a Europa

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha lanzado un contundente mensaje a la Administración estadounidense, advirtiendo de que la UE está lista para responder «apropiadamente en cuestión de días» si las sanciones contra Moscú que aplica Washington no tienen en cuenta «los intereses de seguridad energética de la UE» y castigan a empresas europeas del sector que operan en contacto con Rusia, sobre todo en la importación de gas.

Tal como se temían en Bruselas, las sanciones aprobadas en Washington no se han parado a pensar en los intereses europeos por lo que «la Comisión ha concluido que si nuestras preocupaciones no son tenidas en cuenta suficientemente, estamos listos para actuar apropiadamente en cuestión de días». El presidente de la Comisión se ha permitido incluso utilizar elementos emblemáticos de la política de Trump al decir que «’América Primero’ no puede significar que los intereses de Europa se sitúan en último lugar» y ha insistido en que el criterio de la Administración norteamericana contradice «la unidad del G7 sobre las sanciones» a Rusia y perjudica la aplicación de los acuerdos de Minsk sobre la paz en Ucrania.