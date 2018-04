Según un informe Reino Unido puede perder uno de cinco empleos manufactureros por el Brexit El 11 por ciento de los fabricantes locales ya han perdido contratos desde que tuviera lugar el referéndum de salida en 2016

El Brexit va dejando poco a poco más datos negativos para la economía de Reino Unido. El último, en el sector manufacturero. En este, 1 de cada 5 empleos estarían en riesgo según un informe publicado por el periódico «The Observer».

El 20% de las empresas admiten que tendrán que despedir trabajadores cuando se produzca la salida del país de la Unión Europea. Además, de eso, las cifras que muestra este documento no son muy halagüeñas para el sector. El 11 por ciento de los fabricantes locales ya han perdido contratos desde que tuviera lugar el referéndum de salida en 2016 y casi dos tercios de las compañías manufactureras confirman que tendrían que aumentar los precios para compensar los costos.

Mientras, casi el 50% admite ya ha tenido que trasladar gastos adicionales a los clientes por la incertidumbre de la situación y la pérdida de confianza.

«Está quedando claro que los fabricantes ya no pueden absorber los costes del Brexit, por lo que la carga de los precios más altos se está trasladando a los consumidores, proveedores, clientes y se tienen que remodelar las cadenas de suministro», asegura John Glen, economista del organismo de comercio que ha llevado a cabo la encuesta que ha servido para realizar este informe.

Desde los sindicatos advierten a las compañías que no se escuden en el Brexit como «excusa para despedir gente».

El informe viene avalado por un grupo de diputados parlamentarios de diferentes partidos políticos que buscan convencer al gobierno para que reconsidere su determinación de abandonar la unión aduanera de la Unión Europea, un movimiento que causa gran preocupación entre los grupos manufactureros.

Por eso algunos fabricantes estarían ya tratando de encontrar proveedores en Gran Bretaña para reemplazar los contratos perdidos en el extranjero. Algo que deja en un lugar complicado a las empresas más pequeñas, cuya incertidumbre con el proceso puede dejarles en mal lugar ante el futuro.

«Cuanto más hablo con las empresas, más me preocupa que exista un cuerpo de pequeñas y medianas empresas que no tengan planes de contingencia o incluso que piensen en lo que suceda en el caso de que las negociaciones no vayan bien», señala Glen.

En este sentido, los expertos advierten que las empresas de la UE podrían comenzar poco a poco a separarse de sus socios del Reino Unido a medida que se acerca el Brexit y dejar de invertir en este sector en los próximos meses.