El Reino Unido es medio billón de euros más pobre de lo que se pensaba por el Brexit Esta cifra equivale al 25% del PIB británico, según la revisión de las cuentas nacionales

IVÁN ALONSO

17/10/2017

En un momento crítico en las negociaciones con la Unión Europea (UE), al Reino Unido no paran de crecerle los enanos. Esta vez en forma de datos negativos para su economía. Según ha revelado la Oficina Nacional de Estadística británica, las cifras revisadas muestran que Reino Unido es 490.000 millones de libras (unos 550.000 millones de euros) más pobre de lo que se pensaba.

Todo viene de la revisión de las cuentas nacionales reveladas en el llamado «Libro azul» de la Oficina de Estadística Nacional, que muestra que Gran Bretaña ya no tiene una reserva neta de activos extranjeros y, por lo tanto, ningún margen de seguridad económica.

Este casi medio billón de libras que han «desaparecido» equivalen a un 25% del PIB británico y supone que el stock de riqueza de Reino Unido cayó desde un superávit de 469.000 millones de libras que tenía en el primer semestre de 2016 hasta un déficit neto de 22.000 millones en el mismo periodo de este año. Lastrado sobre todo por la inversión en el país por parte de empresas e individuos extranjeros, que cayó desde los 120.000 millones de superávit a un déficit de 25.000 millones en apenas un año.

«Los inversores comenzaron a salir del Reino Unido a mediados de agosto del año pasado» Simon Derrick, estratega del Bank of New York Mellon, una de las entidades de inversión más importantes del mundo, afirmaba al periódico «The Telegraph» que «los inversores comenzaron a salir del Reino Unido a mediados de agosto del año pasado» y que los grandes compradores de deuda y que negocian con la volatilidad de la libra esterlina en el mercado «están desapareciendo».

La volatilidad de esta moneda, en continuos vaivenes tras el Brexit y que ha perdido gran parte de su valor desde el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (junio de 2016), está lastrando las buenas cifras económicas que, a pesar de estos datos, Reino Unido viene marcando.

Desde el Gobierno de Theresa May descartan que esto afecte a las arcas y quitan hierro al asunto. Aseguran que se trata de una revisión técnica y que la muestra de que no es importante es que no ha habido ninguna mala reacción por parte de los mercados al conocerse este dato.

Desde Downing Street no quieren que la mano del Reino Unido en la partida de cartas que es el Brexit parezca aún más debilitada. En pleno punto muerto en las negociaciones con la Unión Europea, una cifra así podría poner contra las cuerdas a Londres ahora que la sombra del «no acuerdo» comienza a sobrevolar en suelo británico.