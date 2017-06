El refugiado sirio que sobreviviÃ³ a Al Assad pero muriÃ³ en la torre Grenfell de Londres

Ayer fue identificada la primera víctima mortal del incendio en la torre Grenfell, en Londres. Se trata de un refugiado sirio, el estudiante de ingeniería de 23 años Mohammad Alhajali, que había huido de su ciudad natal, Daraa (cuna de las revueltas contra el régimen de Al Assad), hace tres años. Así lo confirmaron su familia y amigos, que declararon que Mohammad se había instalado allí «buscando una vida mejor», pero que «el Reino Unido le había fallado». Al parecer, el joven huyó del edificio en llamas junto a su hermano Omar, de 25 años, pero en un momento determinado lo perdió y decidió volver a su piso, en la planta 14. Una vez allí, hizo varias llamadas a amigos y familiares en Siria. Y en el último mensaje escribió: «El fuego ya está aquí. Adiós». Su hermano, estudiante de empresariales, sí logró sobrevivir al incendio y actualmente se recupera en un hospital de la inhalación de humo. Un amigo de la familia, Abdulaziz Almashi, explicaba, que Mohammad, que había huido junto a toda su familia de su país, «había sobrevivido a Bashar al Assad, a la guerra en Siria, solo para morir en una torre de pisos en Londres. No hay palabras».

Mientras se confirman más fallecimientos, lo que sí se conoce es la existencia de decenas de desaparecidos, sobre todo aquellos que vivían en las plantas más altas del edificio que no pudieron ser evacuadas por los bomberos debido a la rapidez con que ascensió el fuego.

«Perdonadme, el fuego ya está aquí»

Entre estos casos se encuentra, la familia de Nura Jamal, que vivía en el piso 20, cuyos hijos de 13, 11 y 6 años (dos de ellos en la imagen) se encuentran desaparecidos, al igual que ella y su marido, Hashim Kidir. Al parecer Nura, atrapada con sus hijos en la torre Grenfell, hizo una llamada a un amigo en la que le decía que tenía miedo a morir. La llamada tuvo lugar alrededor de las dos de la madrugada: «Perdonadme, el fuego ya está aquí, voy a morir», confirmó Hibo Yussuf. Se cree que una hija de Nura sí pudo escapar y se encuentra ahora recuperándose en un hospital.

Dos de los hijos desaparecidos de Nura - TWITTER

En declaraciones a «The Telegraph», Yussuf señaló que «había oído que la hija estaba hospitalizada», pero no sabía nada de la madre, solo que había llamado a un amigo para decirle que iba a morir. «Ahora no sabemos dónde está, y si está muerta o viva».

«Diga a su hermana que la quiere»

Francis Dean tampoco localiza a su hermana Zainab, a la que los bomberos dijeron que permaneciera en su casa, situada en el piso 14, junto con su hijo de dos años. «Mi hermana me llamó para decirme que había un incendio en la torre. Y le dije se marchara por las escaleras, pero me contestó que la habían dicho que se quedara en su piso. Desde entonces no he sabido nada de ella. Me temo lo peor», declaró a «The Telegraph» Dean, que señaló que en una de las plantas un bombero le prestó su teléfono para que hablara con su hermana. «Le dijo que mantuviera la calma, que irían a buscarla. A continuación me pasó el móvil a mí: “Dígale que la quiere”. Temí lo peor. El teléfono murió y ya no pude hablar con ella».

También ha desaparecido una pareja de italianos que se habían mudado recientemente a la planta 23 del edificio. «No tengo noticias suyas desde la pasada noche y sus móviles no funcionan», escribió un primo de Marco Gottardi en Facebook. Gloria Trevisan, de 26 años, llamó a su madre a Italia sobre las 3,30 de la madrugada para decirle que el edificio estaba ardiendo, según el «Correo del Veneto». No han tenido noticias suyas desde entonces.