May rechaza la última propuesta de la UE sobre la frontera entre las dos Irlandas «El área de regulación común debe constituir un área sin fronteras internas en la que se garantice la libre circulación de mercancías y se proteja la cooperación Norte-Sur», reza el borrador publicado por la UE

El jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha publicado un documento de 120 páginas sobre el estado de la situación del Brexit y los tres principales puntos de discordia: los expatriados, la factura del Brexit y la frontera norirlandesa. Con respecto a las dos Irlandas, la Unión ha propuesto un «área de regulación común» en la isla de Irlanda tras el Brexit, si no se pueden encontrar soluciones. La «premier» británica, Theresa May, ha rechazado inmediatamente la propuesta comunitaria al considerar que «amenaza la integridad constitucional» del Reino Unido y ha asegurado que no permitirá una frontera dura con Irlanda.

«Ningún primer ministro del Reino Unido podría alguna vez estar de acuerdo con eso», añadió May, en referencia a la posibilidad de que la frontera comercial quedara delineada en el mar de Irlanda, que separa Irlanda del Norte de Gran Bretaña.

El frontera entre la provincia y la República de Irlanda es uno de los asuntos más difíciles de resolver en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE porque un retorno a las barreras fronterizas podría poner en peligro el proceso de paz norirlandés

Irlanda del Norte podría mantener reglas consistentes con las de la Unión Aduanera después del Brexit, según Barnier, que ha pedido «acelerar» las negociaciones sobre la salida británica del club comunitario si se quiere concluir con éxito ese proceso. «Si queremos tener éxito en esta negociación, y yo quiero tener éxito, debemos acelerar», afirmó durante una rueda de prensa el político francés, quien también anunció que la próxima semana Londres y Bruselas mantendrán una nueva ronda de negociaciones.

Un comité conjunto entre la Unión Europea y Gran Bretaña supervisará las medidas que se tomarán para la frontera irlandesa, dijo la UE. «El área de regulación común debe constituir un área sin fronteras internas en la que se garantice la libre circulación de mercancías y se proteja la cooperación Norte-Sur», reza el borrador publicado por la UE sobre el estatus que definirá la frontera irlandesa.