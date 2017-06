Un ratón llega al Ayuntamiento de Roma, reflejo y símbolo de la invasión que sufre la Ciudad Eterna

Se agrava la emergencia de ratones en Roma. Desde hace tiempo, los medios hablan de invasión. Para ello publican una foto simbólica: un osado ratón se presentó, tras subir peldaño a peldaño toda una escalinata, a las mismas puertas del Palazzo Senatorio, edificio histórico en la plaza del Campidoglio de Roma, la sede de representación del ayuntamiento romano.

Desde hace meses la situación de las basuras y suciedad en Roma es asunto de debate diario, entre el malestar y la rabia creciente de los ciudadanos. La ministro de Sanidad, Beatrice Lorenzin, escribió en el pasado mes de abril una carta abierta a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, del populista Movimiento 5 Estrellas, denunciando que un niño había sido mordido por un ratón, un reflejó del estado de abandono y la suciedad que invade a la ciudad eterna: «La escena ha sucedido en el parque público de juegos de villa Gordani, en el Prenestino, pero podría suceder en cualquier barrio o en el centro histórico –escribía la ministra-. El pequeño Marco, de tres años y medio, ha sido mordido por un ratón. Ha gritado, ha llorado, y en urgencias del hospital Umberto I ha sido curado de una herida peligrosa, para evitar una de las enfermedades que los ratones transmiten», afirmaba la ministro de Sanidad.

Frente a la evidente invasión de ratones, la concejal de Medioambiente, Pinuccia Montanari, consideró que se trataba de una campaña injustificada y declaró: «No he visto nunca un ratón en Roma». Ahora, ante el asalto de un intrépido ratón que se adentró tras la puerta del ayuntamiento romano, la líder de la oposición municipal por parte del Partido Democrático, Michela Di Bisase, le escribió en Twitter: «Dado que la concejal Montanari no ha visto nunca ratones , uno de ellos ha llegado al Campidoglio a presentarse».

Film de horror en restaurante

Hoy mismo se ha vivido otro capítulo en esta serie infinita de horror por el asalto de ratones. La conocida productora de televisión, Matilde Bernabei, sufrió la agresión de un ratón en un restaurante romano. Una historia insólita que la propia productora ha contado así: «Estaba cenando con amigos en un restaurante del centro histórico, sentada en una mesa al abierto. Comencé a sentir algo extraño en el tobillo y vi que un ratón me estaba mordiendo. Levanté la pierna y encima tenía este ratón que logré quitarme y huyó. No es justamente el tipo de incidente que piensas que puede suceder en una gran capital occidental», contó la productora de televisión, explicando además el epílogo obligado en estos casos: «Tuve que ir al Policlínico, me han puesto una inyección y me han dado una terapia».

En Roma se tienen frescas las imágenes de unos niños del barrio Tor Bella Monaca contando, el verano pasado, los ratones que aparecían entre las basuras. El film del horror por los ratones continua.