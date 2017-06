Putin niega tener informaciÃ³n sobre Trump: Â«Es otro sinsentido mÃ¡sÂ»

ABC Lee la primera edición de ABC del lunes 5 de junio en Kiosko y Más

Internacional

Putin niega tener información sobre Trump: «Es otro sinsentido más»

«¿Teníamos una relación especial con él? No teníamos ningún tipo de relación. Hubo un tiempo en el que solía venir a Moscú, pero no me reuní con él, asegura el líder del Kremlin