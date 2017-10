Sudáfrica Los responsables del «ataque del ataúd», condenados a más de 10 años de prisión Fueron declarados culpables de intento de asesinato, intimidación, secuestro y agresión con la intención de causar daños corporales graves

Alba Amorós

Johannesburgo 30/10/2017

Los dos granjeros acusados de forzar a Victor Mlotshwa a entrar en un ataúd y amenazar con prenderle fuego pasarán más de una década en prisión cada uno.

El pasado viernes el Tribunal de Magistrados de Middelburg, en Sudáfrica, condenó a los dos trabajadores agrícolas protagonistas del viral vídeo conocido como «ataque del ataúd». Willem Oosthuizen, de 29 años, fue sentenciado a un total de 16 años, de los cuales cumplirá 11 en prisión. Por su parte, Theo Jackson, de 30 años, está condenado a 19 años y se prevé que cumpla 14 de estos. Su pena es mayor debido a que éste quemó el ataúd y, por tanto, destruyó una prueba. Al dictar sentencia, la jueza Segopotje Mphahlele describió los crímenes como «atroces, repugnantes y deshumanizantes».

La última vez que declararon ante la jueza fue el lunes de la misma semana, día en que debían conocer su sentencia. Sin embargo, Mphahlele decidió aplazar su decisión final tras una vista de más de cinco horas en la que fueron llamados a subir al estrado varios testigos. Esta misma jueza ya les había declarado culpables de intento de asesinato, intimidación, secuestro y agresión con la intención de causar daños corporales graves el pasado 25 de agosto. Los jóvenes fueron arrestados después de que el vídeo sobre el incidente, grabado por ellos mismos, se hiciera viral el pasado mes de noviembre, provocando indignación en las redes sociales. En él, aparecía Mlotshwa llorando y suplicando por su vida.

Durante su testimonio en la vista de agosto, Jackson dijo que nunca consideró que lo que le hicieron a Victor Mlotshwa fuera incorrecto. Sin embargo, su discurso cambió la semana pasada. Esta vez ambos alegaron que estaban arrepentidos por sus acciones y dijeron que lamentaban no haber llevado a Mlotshwa a la estación de policía después de haberlo encontrado en su propiedad, según ellos, robando cable de cobre (que nunca se encontró). Sus posteriores actos, según contaron los granjeros, fueron una reacción a la amenaza de Mlotshwa de quemar sus cultivos y asesinar a sus esposas e hijos. Una explicación que no convenció a la jueza, quien dijo que los acusados «no tienen respeto por la ley y, por eso, se la tomaron por su mano».

La víctima del asalto, que pedía un mínimo de 15 años de cárcel y R400.000 (unos 25.000 euros), se mostró satisfecho con la pena impuesta por el tribunal. Sin embargo, no descarta llevar a la pareja de granjeros ante un tribunal civil. Además, espera que este veredicto se tome como ejemplo para actos racistas.

Un caso politizado que espera sentar precedente

Activistas y políticos se movilizaron desde que se hizo viral el vídeo el año pasado y han seguido el juicio muy de cerca. De hecho, en todos procedimientos judiciales, la sala del tribunal estaba llena de miembros y simpatizantes del Congreso Nacional Africano (ANC), los Combatientes por la Libertad Económica (EFF) y los partidarios de la Alianza Democrática (DA). El lunes pasado se conoció que el partido del gobierno, ANC, había pagado las sesiones de asesoramiento a Moltshwa debido que está desempleado.

Los abogados de los granjeros lamentaron que este asunto «había sido politizado» y atacaron al gobierno por tratar de intimidar a sus clientes llevando un camión lleno de gente para protestar frente a la sala del tribunal de Middelburg; todo, según ellos, «para ganar votos». Estos mismos también acusaron a Mlotshwa «de montarse en la ola y estar disfrutando de ser el centro de atención», llegando a llamarle «celebridad». Además, le acusaron de haber exagerado el impacto de su trauma y de mentir sobre la gravedad de sus heridas.