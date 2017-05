David Sullivan, propietario de la mitad del club inglés West Ham United FC y su hijo, se han comprometido a pagarle el alquiler durante seis meses del mendigo que ayudó a las víctimas del atentado de Mánchester Arena.

El empresario se emocionó cuando su hijo le contó cómo Stephen Jones, más conocido como Steve, un hombre sin casa, ayudó a muchos jóvenes al salid del estadio, así que decidió que debía también ayudarle él.

Por este motivo, pidieron ayuda a través de Twitter para encontrar a este héroe: «Mi padre y yo queremos pagar el alquiler de seis meses a un mendigo que ayudó en Mánchester. Si alguien nos pone en contacto con él, lo agradeceríamos mucho. Tal acto desinteresado necesita ser agradecido. Por favor, etiquetar cualquiera que nos puede ayudar».

Horas después, lo localizaron. «¡Nosotros hemos hallado STEVE! Esto muestra el poder de las redes sociales. Gracias a todos los implicados, que han ayudado a cambiar la vida de un hombre».

Me and dad want to rent the homeless man in manchester a house for 6 months to help him get on his feet 1/2