Le Pen promete un referéndum de salida de la UE si gana las presidenciales de 2017

La líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, se ha comprometido a convocar un referéndum sobre la permanencia de Francia en la UE si gana las elecciones presidenciales previstas para 2017.

«Nada es inevitable. Hay que creer en la política. Los británicos han elegido su destino. Lo sabéis. El referéndum de pertenencia a la Unión Europea se hará en Francia», ha afirmado Le Pen en el discurso de apertura del curso político desde la localidad de Brachay, en el este de Francia.

La presidenta del Frente Nacional ha argumentado que «los británicos han elegido la independencia». «Podemos volver a ser un pueblo libre, orgulloso e independiente. Podemos poner a Francia en el lugar del mundo que le corresponde», ha afirmado entre los gritos de «Marine, president» de sus partidarios.

Ante las acusaciones de racismo, Le Pen ha respondido con críticas a la UE. «Con un antirracismo falso, fundamentalmente racista, avanza un comunitarismo perjudicial», ha apuntado, según recoge la prensa francesa y la propia Le Pen a través de su cuenta en Twitter.

Le Pen ha reivindicado además su campaña para la elección presidencial en términos bélicos. «La batalla que tenemos por delante es la más bella, la más grande: ¡es la batalla por Francia!», ha apostillado.

Apoyo a Trump

Por otra parte, Marine Le Pen, mostró ayer su apoyo al republicano Donald Trump en la carrera a la Casa Blanca, asegurando que desde su punto de vista «cualquier cosa es mejor que Hillary Clinton».

En una entrevista concedida a la estadounidense CNN, Le Pen se ha comparado a sí misma con Trump, señalando que ambos han llevado a cabo campañas contra el 'establishment' de sus respectivos países.

«Somos similares porque no formamos parte del sistema, no dependemos de nadie y no recibimos órdenes de nadie», ha afirmado.

La hija del fundador del partido euroescéptico y antiinmigración también se ha referido a Clinton y ha indicado que en caso de llegar a presidenta sólo llevará a Estados Unidos «guerra», «devastación» e «inestabilidad», términos que Trump también ha asociado a la ex secretaria de Estado.

«Para Francia, cualquier cosa es mejor que Hillary Clinton. Cualquiera menos Hillary Clinton», ha repetido durante la entrevista. «Porque creo que Clinton significa guerra; Clinton significa devastación (...) e inestabilidad», ha señalado.