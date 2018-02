De un profesor heroico a una promesa del fútbol femenino: las vidas truncadas en la matanza de Florida Las historias detrás de algunas de las 17 víctimas del asesinato múltiple en el instituto de Parkland

Entre las 17 víctimas mortales del asesinato múltiple cometido el pasado miércoles en un instituto de Parkland, en el sur de Florida, había alumnos a los que se arrancó de cuajo el futuro que tenían por delante y también héroes adultos que perdieron su vida mientras salvaban a algunos de los estudiantes. Estas son algunas de sus historias.

Alyssa Alhadeff: futbolista que irradiaba alegría

Alyssa Alhadeff destacaba como jugadora del equipo de fútbol de Parkland, donde se la recuerda tanto por sus cualidades deportivas como por la alegría que irradiaba. «Siempre era muy dulce y a su alrededor hacía reír en cualquier momento», recuerda al diario local «Sun Sentinel» un futbolista, Madison Ciccone. Su madre, Lori Alhadeff, ha declarado en las últimas horas que siente un cuchillo clavado en su corazón y que quisiera haber recibido las balas por ella. La mujer ha aparecido en televisión clamando al presidente Trump: «¡Por favor, haga algo! ¡Lo necesitamos ya! ¡Estos niños necesitan seguridad ya!».

Scott Beigel: Libró de la muerte a sus alumnos

Durante el tiroteo en el instituto, el profesor de Geografía Scott Beigel abrió la puerta de su clase y permitió que un grupo de estudiantes se escondiera del autor de los disparos. Beigel, también entrenador de atletismo campo a través, evitó que el asesino matara a los estudiantes. Pero a él no le dio tiempo de salvarse. Murió mientras intentaba cerrar la puerta de nuevo. «Fue mi héroe y siempre será mi héroe», relataba a la CNN Kelsey Friend, una alumna a la que libró de la muerte.

Joaquín Oliver: venezolano nacionalizado en 2017

Nacido en Venezuela y llegado a EE.UU. con su familia hace catorce años, Joaquín Oliver obtuvo la nacionalidad estadounidense en enero de 2017. Pero nunca olvidó sus raíces. Oliver, conocido por sus amigos como «Guac», era un apasionado de la «Vinotinto», la selección de fútbol venezolana. También amaba los grafitis y el hip hop. En redes sociales, se volcaba con su familia y su novia, a la que dedicó el último mensaje: «Gracias, Señor, por darme la mayor bendición que podría imaginar este último año. Te quiero con todo mi corazón».

Aaron Feis: un vigilante que murió salvando vidas

«No, no son petardos», contestó el vigilante Aaron Feis por el «walkie-talkie» cuando se le preguntó por lo que estaba sucediendo, ha relatado el entrenador de fútbol americano, Douglas May. En las redes sociales lo ensalzan como un héroe por ser disparado al salvar a una alumna. Feis se interpuso entre el asesino y la chica para sacarla de la línea de fuego, asegura May que le contó ella misma. «Murió como un héroe y estará siempre en nuestros corazones», dice el entrenador.