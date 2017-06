Primeros testimonios de los supervivientes del incendio de Londres: Â«Vi las llamas subir hasta la ventanaÂ»

«La última vez que los vi, movían sus brazos desde la ventana». Tras escapar del incendio mortal que ha arrasado una torre de 27 plantas en Londres, Hanan Wahabia sigue sin tener noticias de su familia, atrapada por las llamas.

Vecina de la novena planta, Hanan, de 39 años, se despertó hacia la una de la madrugada por el humo. «Vi cenizas entrar por la ventana del salón, que estaba abierta. Miré fuera y vi las llamas subir hasta la ventana. La cerré rápidamente y salí», con su marido, su hijo de 16 años y su hija de 8, ha explicado a AFP. Llevando el velo y un pijama, cubierta por una sábana, la mujer logró poner a salvo a su familia para refugiarse en una sala preparada por las autoridades para albergar a los rescatados. Pero está terriblemente preocupada por su hermano, Abdelaziz El-Wahabi, su esposa, Faouzia, y sus niños, que viven desde hace 16 años en la planta 21 de este edificio, contruido en 1974.

«Llamé a mi hermano cuando logré salir para saber si estaba bien. El fuego no había llegado todavía a lo alto del edificio. Me dijo que iban a bajar. Pero luego nos volvimos a llamar, y me explicó que había demasiado humo», ha indicado. «La última vez que lo vi, agitaba sus brazos desde la ventana con su mujer y sus hijos. Luego hablé con su mujer por teléfono mientras él lo hacía con los bomberos. Fue hacia las dos de la mañana. Después no ha habido noticias, el teléfono se ha cortado», ha lamentado.

Según Hanan Wahabi, la torre había sido restaurada un año antes, en concreto sus ventanas y el sistema de calefacción. «Temo que el material utilizado solo haya empeorado las cosas», ha indicado, antes de añadir, señalando su laringe: «El humo hace mucho daño, todavía me duele».

Otro de los residentes del bloque siniestrado, Paul Munakr, que vive en el séptimo piso y también logró escapar, lamentó a la BBC que, en el momento en que se desató el fuego, de enormes dimensiones, no se escuchó en el interior del edificio «la alarma antiincencios». «Mientras yo bajaba por las escaleras, ya había bomberos, verdaderamente increíbles, que subían hacia el fuego, intentado sacar del edificio al mayor número de personas posible», dijo ese ciudadano a la cadena pública.

Munakr relató que le alertó el sonido de las sirenas de los bomberos y las personas que, desde la calle, gritaban: «No salten, no salten». «Sinceramente, no sé si hubo personas que saltaron desde las ventanas para escapar del fuego pero para mí, lo principal en este incidente, es que las alarmas antiincendios no saltaron dentro del edificio», lamentó.

Otro testigo, Jody Martin, presenció como uno de los residentes en la torre siniestrada «saltó hacia la calle» desde una de las ventanas y cómo otra mujer «agarraba a su bebé por la parte exterior de la ventana». «Yo les gritaba que salieran y ellos me decían que no podían abandonar sus pisos, que el humo era demasiado intenso en los pasillos», agregó.

Por su parte, Eddie, de 55 años, estaba en la planta 16 cuando la alarma de incendios de sus vecinos sonó. «Pensaba que habían cocinado un poco», ha explicado a AFP. Pero entonces escuchó a la gente gritar «¡Fuego, fuego!», abrió la puerta y vio «mucho humo entrando» en su apartamento. «Mi vecino del quinto me llamó y me dijo: sal de ahí». El vecino se alegra de haber escapado, pero sigue enfadado por lo ocurrido.

Por el momento, se desconoce qué ha provocado las llamas.