La primera oficial submarinista de Argentina y otras víctimas del submarino desaparecido

A falta de confirmación oficial, parece que los 44 ocupantes del submariano ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico desde el pasado 15 de noviembre, han fallecido. La tripulación del buque contaba con experiencia de sobre pero, según apunta la Armada argentina, una explosión «no nuclear» habría destrozado el submarino.

En el ARA San Juan solo había una mujer, Eliana María Krawczyk, de 35 años, que además era la primera mujer oficial submarinista de Argentina y de toda Sudamérica. Un mérito loable. El submariano desapareció cuando realizaba ejercicios de vigilancia de pesca ilegal en el golfo de San Jorge. Krawczyk era la Jefa de Armas del buque y contaba en estas imágenes de archivo cómo se unió al Ejército. «No había ninguna oficial en ese momento. Y lo tomé como un desafío, el llegar a ser la primera».

Otro de los integrantes del submarino eran Fernando Ariel Mendoza, teniente primero, o Germán Oscar Suárez, radarista. Precisamente la mujer de este último, Itatí Leguizamón, dijo hace unos días que el ARA San Juan sufrió un serio desperfecto hace tres años. «Lo conté como algo normal, todo el mundo sabe eso», dijo al programa Wake Up, de radio Delta (Argentina). «Cualquier persona que trabaja ahí sabe; otra cosa es que no lo quieran decir. Cualquier persona, allegada o familiar sabe muy bien en las condiciones en que trabajan ellos. Ahí es moneda corriente, todo el mundo sabe (...). No es para echarle toda la culpa a ellos, creo que en todos lados, en todo el país es así, en todos los ámbitos sabemos cómo están las cosas. En todos lados faltan materiales».

El cabo Jorge Ortiz, el submarinista Fernando Santilli o el cabo principal Cristian David Ibáñez, cuya hermana criticó lo mucho que se tardó en iniciar la búsqueda: «Hay cosas que se debieron haber hecho antes, y no esperar que queden 24 horas de vida», afirmó Elena en declaraciones a la prensa desde la base naval de Mar del Plata. Asimismo, dijo que si se hubiesen tomado «otro tipo» de decisiones y medidas, «hoy lo tendríamos acá, con nosotros».