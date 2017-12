El primer ministro de Kosovo se sube el sueldo porque necesita comprarse ropa Los miembros de una ONG han colgado 300 corbatas en las rejas del edificio del jefe de Gobierno en señal de protesta

Los miembros de una ONG colgaron 300 corbatas en las rejas del edificio del Gobierno de Kosovo, en Pristina, este martes para protestar por la subida de sueldo que ha experimentado su primer ministro, Ramush Haradinaj. El ex guerrillero ha reconocido en varias entrevistas en televisión que necesitaba el dinero para comprar ropa: nuevas corbatas y camisas.

«Debo estar al nivel de mis responsabilidades. Tengo que tener una corbata, no puedo salir de cualquier manera, tengo que tener una camisa», se ha justificado. Su sueldo ha pasado de los 1.500 a los 3.000 euros al mes (en un lugar en que el salario medio es de 450 euros al mes).

Kushtrim Mehmeti, uno de los líderes de la ONG «Beyond the wall» («Más allá del muro»), ha contado que, nada más difundir la noticia a través de las redes sociales, consiguió 214 corbatas y las colgó en la valla que rodea el edificio del polémico jefe de Gobierno, recoge el diario The Star. «No debe olvidar que representa a personas que no tienen ningún problema con las corbatas, sino que tienen el problema de ser pobres», advirtió.

Camisas y corbatas colgadas en las rejas del edificio de Gobierno de Kosovo -AFP

Más tarde, se comenzó a unir gente a la protesta. Una de estas personas fue Halil Xani, un jubilado de 67 años que acababa de colgar la suya cuando contó a la agencia de noticias AFP que sus ingresos eran de 75 euros al mes y que necesitaría tres años y medio para ganar el salario mensual del primer ministro. «No tiene sentido. También necesitamos dinero, no solo los responsables», espetó.

La ola de polémica ha estallado en uno de los lugares –región serbia, reconocida como país independiente solo por algunos países– más pobres de Europa. Kosovo tiene una tasa de desempleo de alrededor del 30%; un porcentaje similar al de personas que viven en condiciones de pobreza relativa. El 8% de los kosovares viven en condiciones de extrema pobreza.